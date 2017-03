Cô gái chống trả kẻ cướp có dao

(PL)- Hai nghi can là Trần Xuân Quân và Triệu Hoàng Tuấn (cùng tạm trú quận Bình Tân) vừa bị Công an phường Sơn Kỳ chuyển giao cho Công an quận Tân Phú (TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Tối 31-7, sau một chầu nhậu, Quân rủ Tuấn đi cướp tài sản để kiếm tiền tiêu xài. Cả hai mượn xe của bạn đi lòng vòng qua địa bàn quận Tân Phú để tìm “con mồi”. Khi đi đến khu vực vòng xoay đường N1, thuộc phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Quân khống chế một đôi nam nữ cướp được 30.000 đồng. Cả hai đi đến đường Bờ Bao Tân Thắng thì phát hiện chị NTN chạy xe Wave đang dừng bên đường nghe điện thoại. Quân rút dao bấm đe dọa rồi giật điện thoại của chị N. Quân thấy chìa khóa vẫn cắm trên xe chị N. nên lên xe nổ máy định bỏ chạy nhưng chị N. chụp lấy đuôi xe kéo lại khiến Quân ngã ập xuống đường. Nghe tiếng tri hô của chị N., người dân đã hỗ trợ vây bắt được Quân giao cho Công an phường Sơn Kỳ xử lý. Riêng Tuấn đến rạng sáng hôm sau (1-8) cũng bị công an đến bắt giữ. H.TUYẾT