Cô gái chuyển giới gạ tình để trộm tài sản

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 8-6, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (Đội trưởng CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa) cùng các đồng đội đi tuần trên đường Lê Hồng Phong (thuộc phường Phú Hòa) thì phát hiện một thanh niên truy hô “cướp”. Lúc này các “hiệp sĩ” thấy một cô gái chạy ngang qua nên lập tức đuổi theo và bắt cô gái giao công an phường.





Trần Hoài Hân bị bắt giữ.

Tại công an phường Phú Hòa, cô gái khai tên Trần Hoài Hân. Nghi can đã đi phẫu thuật chuyển giới nam thành nữ. Hàng ngày, khi trời tối Hân ra đường đứng, dụ dỗ đàn ông ham "của lạ" để lợi dụng sơ hở trộm cắp tài sản. Khám xét người Hân, công an phát hiện chiếc điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy.

Người bị hại, anh T. (34 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) cho biết bị Hân gạ vào nhà nghỉ để mua bán dâm. Khi vào phòng, Hân nói T. đi tắm. Lúc anh T. vào phòng tắm thì ở ngoài T. móc chiếc điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy rồi lẩn ra ngoài bỏ trốn. Khi gọi không thấy “người đẹp” lên tiếng, anh T. ra ngoài phát hiện mất điện thoại nên đuổi theo cô gái.

Hiện vụ việc vẫn đang được công an điều tra làm rõ.

