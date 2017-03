Cô gái kề dao, cướp tiền tại tiệm balo vì nợ tiền chơi game

Ngày 21-4, Công an quận 3 (TP.HCM) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lý Mỹ Quyên (23 tuổi, ngụ quận 6) về hành vi cướp tài sản.



Tại cơ quan điều tra, Quyên khai nhận do chơi game ăn tiền trên mạng bị thua, Quyên đã vay tiền của một thanh niên ngụ tại Hà Nội với lãi suất 20%.

Do đến hạn trả nợ nhưng không có tiền trả, Quyên đã nghĩ ra cách đi cướp của. Trưa ngày 19-4, Quyên ra chợ Phú Lâm mua một con dao Thái Lan dài khoảng 30 cm giấu vào túi áo khoác và thuê một người lái xe ôm chở đi tìm nơi cướp tài sản.

Khi đến shop ba lô trên đường Cách Mạng Tháng 8 (phường 4, quận 3) Quyên yêu cầu người lái xe ôm chờ mình và đi vào shop. Tại đây, Quyên giả vờ mua một chiếc túi đeo bụng giá 350 ngàn và đưa 500 ngàn, yêu cầu chị Ngân Thị Hoài Nhi (17 tuổi, quê Đăk Lăk) thối tiền.



Công an đang trích xuất camera tại cửa hàng túi xách tối 19-8 để phục vụ công tác điều tra

Nhi đến chỗ để túi xách đựng tiền để thối cho Quyên. Thừa lúc Nhi lơ là, Quyên từ phía sau rút dao trong người ra, kề vào cổ nữ nhân viên để khống chế.



Nhi dùng tay chụp lấy tay cầm dao của Quyên làm con dao sượt qua cổ, gây vết thương khoảng 15cm. Lúc này Nhi vẫn cầm tay Quyên và cố tước đoạt con dao nên tiếp tục bị thương ở khủy tay trái.

Trong lúc giằng co, túi xách chứa khoảng 3,6 triệu đồng của Nhi rơi xuống nền nhà. Quyên vừa giằng co vừa chụp lấy túi tiền. Nhi nhanh trí đối phó bằng cách nói sẽ dẫn Quyên tẩu thoát theo hướng cửa sau, vì phía trước có nhiều người. Khi Nhi mở cửa sau của cửa hàng, thấy có nhiều người nên la cướp và quay lại giằng co với Quyên.



Vụ cướp táo tợn do cô gái trẻ mê game vay tiền nặng lãi khiến người dân bàng hoàng

Chị Nhi đập vào tay Quyên làm con dao rớt xuống. Quyên cố gắng chụp lấy túi xách chứa tiền nhưng không được nên bỏ chạy. Một thanh niên có mặt gần đó đã phát hiện, truy đuổi. Phối hợp cùng 2 bảo vệ ngân hàng gần đó, cả nhóm đã bắt giữ được Quyên, giao cho công an địa phương xử lý.



Quyên thừa nhận mình túng tiền nên đã làm liều. Trước đó, cô gái trẻ này còn bắt xe ôm đến xã Hữu Hạnh (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để cướp nhưng không thành công.