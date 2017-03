Cô gái khỏa thân lao ra đường kêu cứu

Gần 20 giờ đấu trí, cán bộ Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai và Công an phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã bắt giữ đối tượng gây án. Cùng ngày (10/5), cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã ra lệnh bắt khẩn cấp Vũ Văn Hữu về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.

Đối tượng Vũ Văn Hữu



Nạn nhân của vụ án này là Lê Thị H. (24 tuổi, trú tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình). H. kể lại: 21h ngày 9/5, H. đến khu vực Bến xe Nước ngầm bắt xe về quê. Đêm đã khuya nên đoạn đường thi thoảng mới có một chiếc xe ôtô rời bến…

Giữa lúc đó, có một người đàn ông đi tới, người này vận chiếc áo sáng màu, dáng người cao ráo, tự giới thiệu là Giám đốc của Bến xe rồi bảo H. đi cùng anh ta sang bên kia đường, sẽ bắt giúp xe ôtô về Ninh Bình, không phải trả tiền xe.

Người này dẫn H. qua một gầm cầu, có nhiều cây cối rậm rạp. H. thấy lạ hỏi thì người này nói là đi đường tắt rồi bất ngờ rút ra một con dao, đe dọa, bắt H. phải cởi quần áo… và sau đó đã tát vào mặt của H. rồi ép cô phải thực hiện hành vi đồi bại. H. nghĩ ra một cách để thoát thân, cô nói muốn đi vệ sinh.

Lợi dụng cơ hội này, H. chạy lên trên cầu kêu cứu, trên người cô lúc đó không có một mảnh vải che thân… 23h50’ ngày 9/5, H đã đến Công an phường Hoàng Liệt trình báo. Khi kiểm tra chiếc ví mang theo người, nạn nhân H. phát hiện bị mất 1,2 triệu đồng…

(Theo CAND)