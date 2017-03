"Cô gái lái xe bằng chân" bị cảnh sát lập biên bản

Trao đổi với chúng tôi ngày 4/6, Phó trưởng Công an huyện Gia Lâm Trần Khắc Trung cho biết, sau khi chúng tôi phản ánh, Phòng CSGT và Công an huyện đã phối hợp xác minh danh tính nhân vật chính trong clip là Nguyễn Lan Anh, thường trú tại Trâu Quỳ.

Theo ông Trung, tại trụ sở công an, Lan Anh đã tường thuật lại những lần lái xe bằng chân và thừa nhận sai phạm. "Sau khi lập biên bản vi phạm, công an thị trấn Trâu Quỳ đã gửi thông báo về cho gia đình Lan Anh. Chúng tôi đang phối hợp với Đội CSGT số 5 để xác định lỗi vi phạm và mức phạt", Phó trưởng Công an huyện Gia Lâm nói.

Sáng 29/5 sau khi đăng clip "cô gái lái xe bằng chân", nhiều độc giả đã gửi tới tòa soạn những clip đi xe bằng chân và thông tin liên quan đến người được cho là nhân vật chính. Cô gái này 20 tuổi, đang sống ở Gia Lâm (Hà Nội).

Trên blog của mình, cô gái tên Lan Anh tự nhận là nhân vật chính trong clip, viết "chỉ thích nghịch xe chứ không thích thể hiện vì vốn dĩ đã quá nổi rồi". Và cô gái không ngần ngại bộc lộ: "Khi đã làm ra việc gì thì đã phải xác định hậu quả - kết quả và diễn biến sự việc rồi... Thu bằng xe vĩnh viễn á? Thách đấy".

Lần theo nickname của Lan Anh, chúng tôi đã tìm ra một loạt clip cô gái lái chiếc xe Air Blade màu mận chín bằng một chân đi trên quốc lộ 5, cầu Vĩnh Tuy hay trong một khu đô thị mới... Trong nhiều đoạn clip còn được lồng những đoạn nhạc đầy phấn khích.

Ngay khi nhận được thông tin từ chúng tôi, thượng tá Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã giao Đội Cảnh sát giao thông số 5, đơn vị quản lý địa bàn diễn ra clip trên kiểm tra, xác minh danh tính và địa chỉ của cô gái để xử phạt theo quy định của pháp luật.

Theo Vạn Xuân (VNE)