Cô gái leo ra lan can lầu 11 dọa tự sát và rơi xuống đất

Ngày 12-9, Công an quận 11, TP.HCM cho biết đang điều tra làm rõ vụ việc chị Phạm Thị Thanh T. (29 tuổi, ngụ tại chung cư Phú Thọ, phường 15, quận 11, TP.HCM ) rơi từ lầu 11 chung cư xuống đất, tử vong.



Chị T. rơi từ lầu 11 chung cư không trúng tấm nệm, tử vong. Ảnh công an cung cấp.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ 45 ngày 9-9, chị T. đi ăn uống cùng bạn bè trở về nhà thì nảy sinh mâu thuẫn với mẹ ruột. Tức giận, chị T. dọa tự sát đồng thời leo ra lan can căn hộ ở lầu 11.



Phát hiện sự việc, nhiều người dân đã chạy tới hô hoán, đồng thời dùng một tấm nệm đặt dưới đất đề phòng cô gái trẻ rơi xuống. Tuy nhiên, sau ít phút, chị T. rơi xuống nhưng không trúng tấm nệm, tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tiến hành lập hồ sơ, khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân.

Theo cơ quan điều tra, do chị T. hay gặp gỡ bạn bè ăn uống nên người thân đã khuyên bảo nhiều lần. Tối cùng ngày, thấy con tiếp tục về muộn, người mẹ căn dặn khiến chị T. tức giận, dọa tự sát. Khi leo ra khỏi lan can có thể do mỏi tay nên rơi xuống đất.