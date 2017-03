Cô gái thất kinh khi ôm nhầm tên sát nhân trong nhà nghỉ

Khi lực lượng công an ập vào, cả hai không một mảnh vải che thân, Đức lí nhí nói không nên lời, cúi đầu tra tay vào còng. Hắn bảo rằng không ngờ công an lại tìm ra nơi ẩn nấp của mình nhanh đến như vậy.

Tức nhau cái nhìn, trai làng hỗn chiến

Những ngày qua, gia đình anh Đỗ Văn Định (SN 1992, trú tại thôn Đồng Lạc, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên) luôn phải sống trong tột cùng của nỗi đau vì mất người thân. Theo đó, chỉ vì những va chạm nhỏ trong cuộc sống giữa hai nhóm thanh niên, anh Đỗ Văn Đảng (SN 1995, em trai anh Định) đã bị sát hại.

Anh Đỗ Văn Định đau buồn kể lại sự việc. Ảnh: PV

Anh Định cho biết, tối 5/10, anh Đảng đi đám cưới một người quen ở xóm Thái Lai (xã Đại Xuyên) và bị hai thanh niên đi xe máy Exciter cầm một viên gạch ném vào người. Nghe em nói, anh Định vội đến tìm hiểu và được một số người dân cho biết hai người đuổi đánh anh Đảng là Nguyễn Trí Đức, Đào Văn Long cùng trú tại thôn Hòa Thượng, xã Bạch Hạ.

Thấy mình vô cớ bị đánh, hai anh em anh Định nhờ một người bạn tên Hải chở đến nhà Đức để hỏi nguyên nhân. “Vừa thấy chúng tôi, Đức tỏ ra khó chịu, quay vào nhà cầm một con dao chạy ra đâm một nhát vào ngực trái của Đảng. Khi em tôi gục xuống, Đức định đâm nhát thứ 2 nhưng anh Hải bất chấp nguy hiểm, lao chiếc xe máy vào giữa. Thấy vậy, Đức quay sang đâm anh Hải một nhát gây thương tích rồi trốn khỏi hiện trường. Lúc đó tôi vô cùng hoảng loạn, gọi mọi người đưa Đảng đến Bệnh viện Đa khoa Phú Xuyên cấp cứu. Do vết thương quá nặng, em tôi đã tử vong”.

Theo lời anh Định, giữa anh Đảng và hung thủ không phải là bạn bè, chưa từng chơi với nhau cho dù thôn Hòa Thượng và thôn Đồng Lạc chỉ cách nhau một cây cầu bắc qua sông. Anh Định cho rằng, trong nhóm thanh niên cùng chơi với nhau ở làng Đồng Lạc có Long - người đã chặn đường ném đá anh Đảng.

Trước kia, Long sinh sống ở xã Bạch Hạ nhưng hiện sang ở nhà bà con tại xã Minh Tân nên có chơi với Đảng và Đức. Một lần đi chơi game ở quán Internet, Long nhắn tin cho anh Chu Văn Lệ (SN 1990, bạn của Đảng) với nội dung “tao ghét nhóm thằng Đảng, Ninh và Hải”.

Sau đó, anh Lệ cho Đảng xem tin nhắn nên giữa Long và Đảng nảy sinh mâu thuẫn. “Khoảng một tuần trước khi vụ án xảy ra, Đảng cùng một số thanh niên trong làng đi chơi tại một đám cưới xã bên và tình cờ gặp nhóm của Đức. Lúc đó, hai bên đã tỏ ý khó chịu, khiêu khích nhau nên Đức bỏ về trước. Đây cũng có thể là nguyên nhân khiến hai bên nảy sinh mâu thuẫn và khi thấy Đảng đang đi đám cưới một mình, Đức và Long đã chặn đường hành hung”, anh Định nói.

Bố buôn ma túy, con giết người

Sau khi sát hại anh Đảng và đâm trọng thương anh Hải, tên Đức đã rủ bạn gái lên trung tâm Hà Nội lẩn trốn. Khoảng 23 giờ 40 phút ngày 6/10, khi Đức và bạn gái đang “mây mưa” tại nhà nghỉ Tùng Anh (phường Phúc Xá, quận Ba Đình) thì bị công an ập vào khống chế.

Lúc này, Đức và người bạn gái trong trạng thái không mảnh vải che thân, cô bạn gái hốt hoảng khi thấy lực lượng công an xuất hiện và nhầm tưởng “đi bắt mại dâm”. Thế nhưng, khi được lực lượng công an cho biết Đức là hung thủ giết người, cô gái này mới biết mình đã đặt trái tim nhầm chỗ, vội gọi người nhà đến đón về. Còn Đức, khi tra tay vào còng số tám, hắn lí nhí, không ngờ rằng lực lượng công an lại tìm ra và bắt mình nhanh như vậy.

Ông Hoàng Xuân Tâm, Trưởng thôn Hòa Thượng (xã Bạch Hạ) cho biết, gia đình Đức thuộc thành phần khá phức tạp. Đức là con cả, sau còn 1 đứa em nữa. Học hết lớp 7 Đức nghỉ, hàng ngày tụ tập đám bạn ăn chơi lêu lổng trong xã. Bố của Đức nghiện và buôn bán ma túy, bị công an bắt vào đầu năm 2011, đang chịu án 16 năm tù giam.

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Quyền– Phó trưởng Công an huyện Phú Xuyên cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo của Công an xã Bạch Hạ về việc xảy ra vụ án mạng tại địa phương, Công an huyện đã nhanh chóng vào cuộc. Sau khi xác định được những đối tượng liên quan đến vụ án mạng, Công an huyện đã tiến hành truy bắt.

Khoảng 22 giờ ngày 6/10, công an đã bắt được đối tượng Long khi hắn đang lẩn trốn tại phường An Dương (quận Tây Hồ). Qua khai thác đối tượng này, công an đã bắt được Nguyễn Trí Đức khi hắn đang trốn cùng bạn gái tại một nhà nghỉ trên địa bàn quận Ba Đình.

