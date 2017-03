Cô gái trẻ bị đốt cháy trong nhà hoang

Đến chiều 21-10, Công an quận Thủ Đức kết hợp Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Phòng Kỹ thuật hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang khám nghiệm hiện trường quanh khu vực phát hiện thi thể phụ nữ chết cháy trong căn nhà hoang ở phường Linh Tây, quận Thủ Đức.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, một người dân đi đường phát hiện có lửa khói bốc lên trong căn nhà bỏ hoang đối diện chùa Long Nhiễu, phường Linh Tây nên tiến lại gần xem. Khi đến gần, người này hoảng sợ khi nhìn thấy một phụ nữ trẻ bị cháy trong tư thế bị treo một tay trên cửa thông gió, trên người chỉ mặc độc chiếc quần lót liền chạy ra ngoài tri hô.





Người dân hiếu kỳ tập trung quanh hiện trường nơi phát hiện thi thể cô gái bị đốt cháy. Ảnh: HT

Nhận tin báo, công an địa phương lập tức có mặt, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án nên đã báo cáo về Công an TP.HCM. Đội điều tra trọng án PC45 cùng Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP và các đơn vị nghiệp vụ đã đến hiện trường thực hiện công tác điều tra. Tại hiện trường, nạn nhân được xác định là một phụ nữ khoảng 30 tuổi, đã tử vong trong tình trạng bị đốt cháy nhiều bộ phận thi thể, bị trói một tay bằng dây vải treo lên cửa thông gió. Ngoài ra, nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, do đó công an chưa xác định được lai lịch. Công an đang truy tìm tung tích của nạn nhân, đồng thời truy bắt nghi can gây án.