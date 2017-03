Cô gái trẻ bị người yêu trầm cảm sát hại dã man

Bửu Lân

Chị An bị người yêu là Nguyễn Mai Hoàng Long (SN 1991, trú cùng thôn) dùng dao thái chuối chém nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong.Theo thông tin ban đầu, tối 11/6, gia đình ông Mai Kim Đại có việc đi vắng nên nhờ gia đình Nguyễn Mai Hoàng Long qua trông nhà giúp. Long cùng mẹ rủ Đỗ Thị Trường An đến ngủ cho vui.Đến khoảng 3h40 ngày 12/6, khi mọi người đang ngủ, Long xuống nhà dưới lấy dao thái chuối chém nhiều nhát vào cổ chị An. Lúc này mẹ Long bừng tỉnh lao vào ôm Long lại nhưng đối tượng vẫn tiếp tục chém thêm nhiều nhát vào người chị An khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam có mặt để điều tra vụ việc.Được biết, Long và chị An có quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng nhiều năm nay. Gần đây, Long có biểu hiện bị bệnh trầm cảm.Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.