Cô gái trẻ được tìm thấy bị chết thảm sau nhiều giờ mất tích

Sáng 15 – 4, dân địa phương đi lễ miếu Bà Bình, khi đi qua bãi đất trống ở khu dân cư Vĩnh Lộc, Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân thì phát hiện dưới hố rộng gần đó có một chiếc xe máy.





Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh An Phước

Cạnh đó, một cô gái bất động, đội nón bảo hiểm. Cơ thể có nhiều thương tích, ở cổ có sợi dây quấn quanh. Những người chứng kiến hoảng sợ đã hô hoán và báo cơ quan chức năng.

Công an phường Bình Hưng Hòa B có mặt ghi nhận, bảo vệ hiện trường. Cảnh sát điều tra công an quận Bình Tân phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã tiến hành khám nghiệm.





Rất đông người hiếu kỳ tập trung chứng kiến vụ việc. Ảnh An Phước



Qua xác minh, nạn nhân tên L.T.Y.N (23 tuổi, ngụ quận Bình Tân).

Theo người nhà nạn nhân, tối 14-4, chị N. cảm thấy đau đầu nên điều khiển xe đi mua thuốc uống. Tuy nhiên, sau nhiều giờ gia đình vẫn không thấy chị N.về. Điện thoại gọi thì đầu dây bên kia vẫn đổ chuông nhưng không có người nghe máy. Người thân lo lắng đi tìm nhưng chị N. vẫn bặt vô âm tín. Cả nhà đang lo lắng thì đến sáng nay nhận được hung tin.

Theo thông tin, chị N. đã có gia đình và một con trai nhỏ. Hạnh phúc đỗ vỡ chị về sống chung rồi phụ mẹ ruột bán thức ăn trong khu dân cư Vĩnh Lộc, Bình Tân cho đến ngày gặp nạn.

XUÂN NGỌC