Cô gái trẻ nghi 'ngáo đá' bế con nhỏ lao vào đầu ô tô tải

Theo các nhân chứng cho hay, vào khoảng 8 giờ sáng nay, người phụ nữ khoảng 25 tuổi có những hành động bất thường khiến nhiều người ngạc nhiên. Người phụ nữ này bế con nhỏ khoảng 1 tuổi vào lòng, sau đó chạy lao ra đường nhằm vào đầu ô tô. Tài xế xe tải hoàn toàn bất ngờ, phải phanh gấp, đảo tay lái mới có thể tránh được hai mẹ con cô gái trẻ, không để tình huống xấu xảy ra.





Cô gái đã được lực lượng chức năng khống chế và đưa về trụ sở.

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng chức năng đã có mặt và kịp thời khống chế cô gái và đưa người này về trụ sở Công an TP Hạ Long để hỏi rõ sự việc. Theo cơ quan công an, người phụ nữ này có hành động trên rất có thể là do bị “ngáo đá”. Danh tính cô gái được xác định là VLH (SN 1991), trú phường Hà Trung (TP. Hạ Long, Quảng Ninh).

Hiện tại cơ quan công an vẫn đang tiếp tục làm rõ sự việc, cháu bé con của H. đã được trao cho gia đình H. chăm sóc an toàn.