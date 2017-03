Cô gái trẻ sập bẫy lừa người tình 'ga lăng' quen qua Zalo

Nghi vấn có hàng loạt cô gái khác đã bị sập bẫy và hiện cơ quan công an đang kêu gọi nạn nhân đến trình báo để mở rộng điều tra. Nghi can là Ngô Sỹ Hoàn (28 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú quận Thủ Đức, có hai tiền án tội trộm cắp và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản) đang bị Công an quận Thủ Đức tạm giữ để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.



Chân dung "chàng trai ga lăng" dụ dỗ các cô gái trẻ trên mạng để chiếm đoạt tài sản

Hoàn lập tài khoản Zalo và kết bạn với nhiều cô gái trẻ, trong đó có chị ĐTTM (20 tuổi, ngụ quận Thủ Đức). Sau vài ngày tán tỉnh với những lời lẽ đường mật, Hoàn nhắn tin rủ chị M. đi uống cà phê và cô gái đồng ý. Trước khi đi, Hoàn mượn xe tay ga của người quen, ăn mặc bóng bẩy để tạo ấn tượng với “người yêu”.

Sáng 30-8, Hoàn và chị M. gặp gỡ nhau ở một quán cà phê nằm trên đường 16, phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Để nạn nhân từ từ sập bẫy, Hoàn lại thủ thỉ gợi ý rủ chị M. đến một trung tâm thương mại sang trọng ở quận Thủ Đức để mua quà tặng M. Trong khi đó Hoàn âm thầm tắt nguồn điện thoại, giả vờ nói điện thoại hết pin để mượn điện thoại của chị M. gọi điện cho bạn mượn thêm nón bảo hiểm.

Chị M. tưởng thật nên đưa chiếc điện thoại hiệu Samsung Galaxy cho Hoàn, Hoàn bỏ vào túi rồi chở cô gái đến chợ Linh Trung. “Em đứng chờ anh một chút anh vào nhà bạn lấy mũ bảo hiểm rồi ra ngay”, Hoàn kêu chị M. xuống xe rồi lấy điện thoại và chạy mất. Còn chị M. sau đó đứng chờ mãi mà không thấy “người yêu” quay lại nên thất thểu ra về.

Ba tháng sau, vào trưa 1-12, chị M. tình cờ phát hiện Hoàn ngồi trong một quán cà phê ở phường Bình Thọ quận Thủ Đức nên báo công an. Tại cơ quan công an Hoàn thừa nhận do không có công ăn việc làm nên lên kế hoạch lấy điện thoại của chị M. rồi đem bán được 1 triệu đồng để tiêu xài.