Cô gái trẻ thuê khách sạn để ở và 'hành nghề' móc túi

Thời gian gần đây rất nhiều công nhân của công ty giày Thông Dụng (phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương) điện thoại báo cho “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải và Nguyễn Phúc Nhân về việc thường bị kẻ gian móc túi lấy tiền và điện thoại di động. Ngay sau đó các “hiệp sĩ” đã vào cuộc theo dõi.



Cô gái trẻ móc túi trộm điện thoại bị các "hiệp sĩ" bắt quả tang.

Vào lúc 6 giờ 45 ngày 17- 6 các “hiệp sĩ” phát hiện một cô gái có dấu hiệu khả nghi nên âm thầm bám theo. Cô gái này chen vào đám đông công nhân nữ đang mua đồ ăn sáng và thấy chị Lý Thanh Nhu (quê Bạc Liêu) để chiếc điện thoại trong túi.

Lợi dụng sơ hở của chị Nhu, cô gái đã nhanh tay móc chiếc chiếc điện thoại trị giá hơn 2 triệu đồng.



Lập tức các “hiệp sĩ” ép sát bắt quả tang cùng tang vật. Nghi can được đưa về công an phường An Phú để điều tra làm rõ.

Tại đây nghi can khai tên Ngô Thị Thu Nhịp (20 tuổi, quê Quảng Ngãi). Nhịp khai hiện thuê phòng ở một khách sạn địa bàn thị xã Dĩ An để ở rồi đi “hành nghề” móc túi.

Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra làm rõ.