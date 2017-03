Cô gái trẻ xinh đẹp bóp cổ bà già rồi tạo hiện trường giả

Huệ chính là nghi can sát hại bà Nguyễn Thị Hương (62 tuổi, trú khối Tân Tiến, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai) vào ngày 5-1 vừa qua.

Trước đó, chiều 5-1, một người con nuôi của bà Hương gọi điện thoại cho bà nhưng không thấy ai nghe máy. Quá sốt ruột, người con nuôi của bà Hương chạy đến nhà bà thì phát hiện bà Hương nằm chết trên giường. Trên thi thể có phủ chiếc chăn ấm.

Người con nuôi và xóm giềng trình báo cơ quan công an. Bên thi thể bà Hương có một con dao và chiếc xà beng, cạnh chiếc két sắt đã bị phá gãy tay nắm ở cửa.



Bị can Hồ Thị Huệ.

Cơ quan Công an thị xã Hoàng Mai phối hợp Phòng PC45, Công an tỉnh Nghệ An và cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ cái chết bất thường của bà Hương.

Qua khám nghiệm, cơ quan công an nhận định bà Hương tử vong là do bị sát hại nên vào cuộc điều tra, sau đó tìm ra nghi can sát hại bà Hương là Hồ Thị Huệ.

Lời khai của Huệ cho thấy Huệ vì mê lô đề cờ bạc nên có vay nợ 5,6 triệu đồng của bà Hương để... chơi tiếp. Chồng đã mất, con đi làm ăn xa, bà Hương thường ở nhà một mình. Đến ngày 3-1, bà Hương đến nhà Huệ đòi số tiền nợ trên để chuẩn bị đi miền Nam chăm con.

Sáng sớm 5-1, Huệ mang 2 triệu đồng với ý định đến nhà bà Hương để trả nợ cho bà. Khi đến cổng nhà, Huệ lẻn đi vào và gọi: “Chị già ơi, chị già ơi” nhưng không nghe tiếng bà Hương trả lời. Huệ đi vào phòng ngủ thấy không bật điện và bất ngờ bị bà Hương trùm chăn lên đầu rồi hô: “Ông là ai, ông là ai, vào đây làm gì?”. Huệ nói: “Là cháu”.

Bà Hương đánh mạnh vào đầu, trán và vai rồi vật Huệ nằm úp xuống sàn nhà. Huệ vùng lên rồi đè lên người bà Hương, bà Hương hốt hoảng kêu cứu.

Huệ hoảng quá bóp vào cổ, mặt bà Hương. Sau khoảng 10 phút vật lộn, thấy bà Hương không cử động. Huệ nghĩ bà Hương đã chết nên đứng dậy tìm công tắc điện để bật.

Thiếu tá Hồ Xuân Thành, Đội trưởng Đội trọng án thuộc Phòng PC45, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết thêm theo lời khai của Huệ thì sau khi Huệ bật đèn lên thấy người bà Hương không mặc quần dài, rồi nghĩ cách tạo hiện trường giả.

Huệ lấy chùm chìa khóa trên bàn của bà Hương cắm vào két sắt trong phòng ngủ rồi đi ra cửa sau, lấy xà beng vào cạy gãy tay nắm két sắt. Sau đó, Huệ bỏ về.

Thay vì đến cơ quan công an đầu thú, Huệ vẫn tiếp tục đi ăn sáng rồi bắt xe khách đi về nhà chồng ở Bắc Giang. Đến trưa 7-1, Huệ bắt xe trở về nhà vờ khóc thương bà Huệ để nghe ngóng tình hình.

Thời gian qua, Huệ làm nghề chụp ảnh và trang điểm cô dâu, buôn bán nhưng lại mê lô đề, cờ bạc.

Đến ngày 11-1, Huệ bị bắt giữ. Công an cho thực nghiệm hiện trường cho thấy lời khai của Huệ khớp với thực nghiệm. Hiện cơ quan công an chưa chứng minh được bà Hương có bị cướp mất tài sản hay không và chưa chứng minh được Huệ có ý định cướp tài sản hay không.

Do vậy, cơ quan Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giam Huệ để tiếp tục mở rộng điều tra.