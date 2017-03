Cô gái Việt lạc đường ở Trung Quốc sử dụng giấy tờ giả

Chiều 29-10, cơ quan chức năng của huyện Cù Lao Dung (An Giang) xác nhận Công an xã An Thạnh 1 đã tìm được gia đình cô dâu Việt có tên trùng với giấy CMND mà cô gái quê miền Tây đi lạc đường ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) sử dụng. Trà Thị Kim L. thật sự có quê ấp An Thường, xã An Thạnh 1, đã lấy chồng Đài Loan khoảng một năm nay.

"L. đang sống hạnh phúc với người chồng Đài Loan. Cô dâu lạc đường ở Trung Quốc mà cộng đồng mạng đang giúp đỡ đã dùng CMND và giấy thông hành mang tên giả" - lãnh đạo Công an xã An Thạnh 1 khẳng định.









YN khi lạc đường ở Trung Quốc và giấy thông hành mang tên giả là Trà Thị Kim L.

Theo tìm hiểu của PV, trước khi đi Đài Loan, Trà Thị Kim L. làm mất CMND số 366060... Giấy tờ tùy thân này có thể được những người chuyên làm giả CMND nhặt được và họ dùng nó để làm CMND giả cho thiếu nữ 17 tuổi ở An Giang cách đây hai năm.



Người được làm giả CMND là Trương Thị YN, sinh năm 1997, ngụ TP Châu Đốc (An Giang). Gia đình nghèo nên hai năm trước, YN phụ bán cà phê rồi theo bạn lên TP.HCM làm giấy tờ giả mang tên Trà Thị Kim L., sinh năm 1993 cho đủ tuổi để lấy chồng Trung Quốc.

Lúc này, Trà Thị Kim L. thật sự cũng lấy chồng nước ngoài nhưng chị này sang Đài Loan. "Kim L. giả" sau khi theo chồng sang Trung Quốc, một tuần trước cô dâu Việt này tự tìm đường về Việt Nam và đi lạc đường.

Được một phụ nữ tên Nga ở Quảng Ninh giúp đỡ, YN được về Việt Nam và chị Nga đã liên hệ với người thân của cô dâu Việt này. Ngày 30-10, YN đã mua được vé tàu hỏa và cô đang trên đường về An Giang.