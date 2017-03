Cô giáo chết thảm dưới tay bạn trai vì bị cấm yêu

Ngày 06/01/2011, Công an huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn đã bàn giao đối tượng và hồ sơ vụ việc cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra xử lý đối với Dương Đình Huy (SN 1985), trú tại thôn Nà Riềng, xã Quỳnh Sơn về tội giết người.



Dương Đình Huy và chị Dương Thị Tùy (24 tuổi) trú tại thôn Đon Riệc, xã Quỳnh Sơn, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn có tình cảm với nhau. Tuy nhiên, mối quan hệ của hai người bị phía nhà chị Tùy cấm cản.



Bức xúc vì bị phía gia đình nhà người yêu cấm đoán, khoảng 20h30 phút ngày 04/01/201, Dương Đình Huy đã dùng dao đâm 3 nhát vào ngực chị Dương Thị Tuỳ.



Do vết thương quá nặng, chị Dương Thị Tuỳ đã tử nạn trên đường đưa đi cấp cứu. Được biết, chị Tùy hiện đang là giáo viên trường mầm non ở xã Quỳnh Sơn.



Sau khi gây án đối tượng Huy đã đến Công an huyện Bắc Sơn đầu thú. Hiện cơ quan Công an đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối tượng.





Theo Quang Tùng (VTC News)