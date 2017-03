Cô giáo dạy múa "sập bẫy" cảnh sát rởm

Chiều 27/6, sau hơn 2 tháng lừa được chiếc xe tay ga đắt tiền của cô giáo 26 tuổi, Phạm Quang Trung (30 tuổi, ở thành phố Bắc Giang) đã bị cảnh sát bắt.

Theo cán bộ điều tra, khi bị bắt, Trung la ó và cho biết mình đang là cán bộ của Bộ Công an trên đường đi làm nhiệm vụ. Trung chỉ nhận tội khi công an cho xem những chứng cứ cùng đối chất với bị hại.

Phạm Quang Trung tại cơ quan công an. Ảnh: H.A.

Trước đó, chiều 20/4, chị Huệ đến công an phường Hàng Bạc (Hoàn Kiếm, Hà Nội) trình báo vừa bị người tên Nam lừa chiếc xe SH. Cụ thể, cuối năm 2010, chị vào phòng chat và nick "xeom-free" nhảy vào làm quen. Người này tự giới thiệu là Nguyễn Phương Nam, cảnh sát hình sự ở phố Thiền Quang.

Sau một thời gian, trong những lần đi uống nước, thanh niên này khoe đã chuyển sang công tác tại một Cục nghiệp vụ của Bộ Công an trên phố Hàng Bài. Sáng 20/4, anh ta điện hẹn chị Huệ đến phố Hàng Bài để vào thăm cơ quan. Tuy nhiên, khi cô gái đứng ngoài cổng, Nam lấy lý do sếp đang bận họp nên hẹn dịp khác.

Cả hai đưa nhau đến một tòa nhà gần hồ Hoàn Kiếm uống nước. Nam lấy lý do đang chuẩn bị gặp một người khá nguy hiểm và đề nghị nữ giáo viên dạy múa để toàn bộ túi xách, giấy tờ cũng như điện thoại lại trong cốp xe. Khi gửi xe vào bãi, Nam chủ động cầm chìa khóa.

Sau khi gọi bia uống, Nam lấy cớ đi vệ sinh rồi chuồn mất cùng chiếc xe. Sau 30 phút không thấy bạn chat quay lại, cô gái biết mình bị lừa nên đến trụ sở cảnh sát trình báo. "Ngoài số di động và nickname Huệ không có thông tin gì về anh ta", cảnh sát cho biết.

Một cán bộ Cục cảnh sát truy nã tội phạm cho hay, khi được công an quận Hoàn Kiếm thông tin, trung tuần tháng 6, các trinh sát phát hiện kẻ nghi vấn thường qua lại một cửa hiệu cầm đồ ở thành phố Bắc Giang. Cảnh sát xác định, người mang xe SH đến tiệm cầm đồ lấy tên Chung và Nguyễn Phương Nam thực chất là một. Anh ta tên thật là Phạm Quang Trung (30 tuổi).

Tại cơ quan công an, Trung khai có biết thông tin một số đơn vị trong ngành công an. Do thua cá độ bóng đá nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếc xe SH của chị Huệ mang đi cầm cố lấy 70 triệu đồng.

Cục truy nã tội phạm đã bàn giao Trung cho công an quận Hoàn Kiếm điều tra.

Theo Hà Anh (VNE)

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.