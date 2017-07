Cô giáo ở một mình bị sát hại dã man

Chiều nay (3-7), Cơ quan công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) phối hợp cùng nhiều lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ cô giáo Dương Thị Chung, giáo viên Trường Mầm non xã Phú Sơn (huyện Tân Kỳ) bị sát hại.



Cảnh sát cùng cơ quan chức năng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Ảnh: Đức Biểu.

Sáng cùng ngày, người dân bàng hoàng, phát hiện cô giáo Chung nằm gục chết trên nền nhà riêng (ở xóm 1B, xã Nghĩa Hợp). Trên thi thể cô Chung có nhiều vết chém.



Tại hiện trường, Công an huyện Tân Kỳ thu giữ một chiếc dao dài khoảng 45 cm, một xe máy cũ. Sau đó, Nguyễn Hữu Sơn (52 tuổi, trú xóm 4B xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ) đến cơ quan công an trình diện, đầu thú.

Bước đầu, Sơn khai sau khi sát hại cô Chung đã ra khóa cửa bên ngoài rồi bỏ xe máy của Sơn lại và lấy xe máy của cô Chung chạy về nhà tắm rửa trước khỉ ra đầu thú.

Được biết, thời gian qua, hai con trai của cô Chung đi làm ăn xa, cô ở nhà một mình và đi dạy học...

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.