Cô giáo vùng cao lừa đảo 13 tỷ đồng

Đến ngày 15/8, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã nhận được 42 đơn, thư tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thị Quyết (37 tuổi, trú tại thôn Bảo Tân 2, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, Lào Cai) với số tiền lên tới 13 tỷ đồng và 46,5 chỉ vàng. Hầu hết bị hại đều là những người có quan hệ quen biết với Quyết, rất nhiều trong đó là họ hàng của Quyết.

Nguyễn Thị Quyết.

Vụ vỡ nợ chỉ bị lật tẩy khi những người thân trong gia đình Quyết (đã cho Quyết vay tiền), yêu cầu Quyết phải bán tài sản, trả các khoản vay trước đó. Quyết buộc phải bán chiếc xe ôtô vẫn ngày ngày sử dụng để trả một phần khoản vay. Khi phát hiện Quyết bán ôtô, những người đã cho Quyết vay tiền lo lắng, tìm đến nhà Quyết đòi tiền… gây nên tình trạng mất ANTT ở địa bàn huyện Bắc Hà.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của người bị hại, khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can, Công an huyện Bắc Hà đã chuyển hồ sơ vụ án đến Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai, tiếp tục làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Quyết khai nhận: Khoảng tháng 10/2007, Quyết nghe tin giá đất Lào Cai tăng nhanh (Quyết đã tích cóp được khoảng 300 triệu đồng, định sửa chữa lại ngôi nhà đang ở) nên bàn với chồng mua một mảnh đất ở TP Lào Cai để thuận tiện cho việc học hành của con cái sau này. Theo sự tính toán của Quyết, nếu giá đất tăng cao, Quyết sẽ chuyển nhượng bán kiếm lời…

Để thực hiện ý định, Quyết đã huy động vốn của nhiều người quen, rồi hàng xóm của chị ta, sau đó là đồng nghiệp. Ban đầu, Quyết trả lãi suất rất sòng phẳng (thực chất là lấy khoản vay của người này để trả lãi suất cho người khác) nên đã lấy được lòng tin của họ.

Bên cạnh đó, với vỏ bọc là một giáo viên tiểu học, lại có chồng đang là Bí thư Đảng ủy xã Bảo Nhai, Quyết dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội. Ban đầu, Quyết huy động được 850 triệu. Thời gian sau này, với mức lãi suất huy động từ 5-7%, Quyết đã dần huy động được một khoản tiền không nhỏ, đến thời điểm này là 13 tỷ đồng và 46,5 chỉ vàng.

Giải trình với cơ quan điều tra, về việc sử dụng các khoản vay trên, Quyết cho biết: Trước đó, có một khoản vay là 880 triệu đồng, Quyết định dùng để đầu tư vào bất động sản, Quyết đã giấu tất cả mọi người, kể cả chồng Quyết. Quyết vẫn tính toán phải tiếp tục vay tiền... Vì thế, Quyết tìm cách phô trương bản thân như mua xe ôtô, xài hàng hiệu.

Cụ thể là vào năm 2010, Quyết mua chiếc ôtô Honda Civic với giá hơn 400 triệu đồng, dùng làm phương tiện đi lại. Song thật không may, chiếc xe trên bị tai nạn nên sau đó buộc phải bán đi với giá chỉ bằng một nửa giá tiền đã mua vào. Đến tháng 11/2010, Quyết lại vay thêm được 500 triệu đồng nên đã bỏ vào số tiền 200 triệu đồng trên để mua một chiếc xe ôtô khác với trị giá là 730 triệu đồng…

Cứ như vậy, Quyết ngày càng trượt dài, không có khả năng trả nợ.

Theo X.M (CAND)