Cô giáo vùng sâu khốn đốn bởi tin đồn clip sex

Tin đồn quái ác buộc cô H. phải gửi đơn cầu cứu các cơ quan chức năng ở tỉnh Đắk Nông, đề nghị can thiệp và minh oan giúp cô. Cô H. khẳng định: “Nhân vật nữ trong phim chắc chắn không phải là tôi. Có ai đó muốn hãm hại tôi khi tung tin không đúng sự thật".



Trước tin đồn cô H. bị chính người yêu của mình tung đoạn clip sex lên mạng, cô H. cho biết: “Tôi và anh ấy quen biết và yêu nhau từ thời học THPT cho đến nay. Chúng tôi cũng sắp làm đám cưới. Giữa tôi và chồng sắp cưới chưa bao giờ “đóng phim nóng” nên không thể có chuyện ấy. Gia đình của anh ấy cũng đã xem đoạn phim và họ đều khẳng định nhân vật nữ không phải là tôi. Nhân vật nam trong phim cũng không phải là người yêu tôi. Chính vì thế, đám cưới của chúng tôi vẫn sẽ diễn ra theo như dự kiến”.



Một số bạn bè, đồng nghiệp xác nhận nhân vật nữ trong đoạn video clip sex không phải là cô H. Ông Nguyễn Văn Nam, Hiệu trưởng THPT Lê Quý Đôn, nói rõ: “Nhà trường đang đề nghị cơ quan công an làm rõ tin đồn để không ảnh hưởng đến giáo viên”. Ông Nam cũng cho biết, hiện nay cô H. vẫn lên lớp và sinh hoạt bình thường.



Trao đổi về sự việc trên, thượng tá Nguyễn Văn Tư, Trưởng Công an huyện Tuy Đức, cho biết: “Bước đầu có thể xác định nhân vật nữ trong đoạn phim và cô giáo H. là hoàn toàn khác nhau. Công an huyện đang truy tìm kẻ phát tán đoạn phim “nóng” nói trên và sẽ có hình thức xử lý nghiêm minh”.





Theo Việt Anh (TNO)