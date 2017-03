Có hay không việc dàn cảnh bắt trộm để cướp tài sản?

Theo trình bày của anh Nguyễn Thanh Tuấn, vào lúc 2 giờ sáng 10-11-2011 anh và vợ là chị Phạm Thị Thuận Mai (SN 1976) đi cạo mủ thuê tại vườn cao su nhà ông Lê Văn Hiếu (ấp 8, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú). Khoảng 15 phút sau, bất ngờ có ba bảo vệ Nông trường cao su Tân Lập chạy xe máy tới. Một bảo vệ đứng ngoài trông xe, hai người còn lại xông vào không nói câu nào rọi thẳng đèn pin vào mặt anh Tuấn rồi dùng gậy đánh tới tấp vào người anh.

Sợi dây chuyền 1,2 lượng vàng anh Tuấn cho rằng bị các bảo vệ giật hụt

Lợi dụng lúc anh Tuấn đang ôm mặt chịu đòn, một bảo vệ vòng ra sau lưng dùng tay giật sợi dây chuyền 1,2 lượng vàng anh đang đeo trên cổ nhưng bị anh giật lại. Nghe tiếng kêu cứu, vợ anh và anh Lê Văn Phượng (em trai ông Hiếu) hô hoán mọi người chạy lên thì hai bảo vệ này mới chịu dừng lại. Cũng theo anh Tuấn, trong lúc bị ba đối tượng hành hung, anh nhận mặt được một bảo vệ có dáng mập mạp, khoảng 30 tuổi thấy rất quen, vì trước đó người này thường vào nhà ông Hiếu chơi và hay đi xem đá gà trong lô cao su ở khu vực ấp 8.

Chị Mai, vợ anh Tuấn và cũng là nhân chứng của vụ việc, cho biết: “Sau khi nghe chồng kêu cứu giữa lô cao su, tôi và anh Hiếu chạy từ cuối lô lên thì thấy anh Tuấn bị đánh nên tôi rọi đèn xem ai là người hành hung chồng mình thì bị một bảo vệ cầm gậy đòi đánh luôn cả tôi. Nhưng do thấy mọi người đến đông nên bảo vệ này không dám làm gì mà quay sang nói là trước đó chồng tôi ăn cắp mủ chạy vào đây nên bọn họ mới vào bắt (?). Việc biện minh của các bảo vệ là vô lý, chồng tôi đang cạo mủ trong lô cao su của dân thì làm sao đi ăn cắp mủ cao su của nông trường được? Nửa đêm nửa hôm, lại không có bằng chứng gì mà các bảo vệ này lấy cớ bắt trộm, tự ý xông vào vườn dân hành hung người khác như vậy là đúng hay sai? Đã vậy trong lúc đánh người họ còn với tay giật sợi dây chuyền trị giá hàng chục triệu đồng của người dân là sao?”.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Giám đốc Nông trường cao su Tân Lập, Công ty cao su Đồng Phú - cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin, ban giám đốc đã cử người trực tiếp xuống hiện trường và đến gia đình nạn nhân xác minh vụ việc. Nhận thấy đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng nên chúng tôi cần phải xác minh một cách chính xác, nếu sự thật đúng như vậy thì chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý nghiêm minh”.

Còn theo ông Hoàng Trọng Thủy - quyền Trưởng công an xã Tân Lập, huyện Đồng Phú - thì: “Đến thời điểm này, công an xã chưa nghe báo cáo gì từ công an viên ấp 8 và gia đình nạn nhân cũng chưa gửi đơn trình báo đến công an xã. Nếu đúng sự việc xảy ra trên địa bàn ấp 8, chúng tôi sẽ xác minh và điều tra xử lý”.

Theo chúng tôi được biết, sáng 10-11 anh Tuấn đã làm đơn trình báo vụ việc với ban công an ấp. Mong rằng các cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc, nhất là có hay không chuyện dàn cảnh bắt trộm để đánh người, cướp tài sản của một số nhân viên bảo vệ Nông trường cao su Tân Lập.



