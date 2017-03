Có hay không vụ tống tiền CSGT?

Ông Đậu Minh Long: không hề dọa dẫm gì Tối 28-6, PV Tuổi Trẻ đã gặp ông Đậu Minh Long tại một quán cà phê gần nhà ông này, trên đường Hàn Mặc Tử, TP Huế. Ông Long cho biết sắp sửa chuyển sang báo Đời Sống & Pháp Luật. Ông Long thừa nhận mình cùng đi với PV Hồ Anh Thắng, trước khi đến Cam Ranh thì xe của ông bị Công an Khánh Hòa “làm luật” 100.000 đồng. Sau đó, vì biết đi trên xe có PV Thắng nên CSGT Cam Ranh đã gọi điện lại mời cả hai ăn cơm. Ông Long tường thuật lại nội dung một cuộc điện thoại giữa ông với một vị lãnh đạo trạm CSGT Cam Ranh rằng: “Quân anh làm luật rứa là không được!”. Sau đó ông Khải - trạm CSGT Cam Ranh - gọi điện muốn gặp ông Long. Trong câu chuyện với ông Khải, ông Long nói có nghe Công an Đà Nẵng bị quay phim chụp ảnh gì đó, phải tốn cả mấy trăm triệu mà không được. Chỉ nói vậy thôi chứ không hề dọa dẫm gì. Ông Long cho rằng mình không hề gợi ý lấy tiền của ai và không hề giới thiệu mình là nhà báo. Ông Long cũng nói không hề đưa số tài khoản của mình cho công an, mà do ai đó biết được số tài khoản của mình mà thôi.