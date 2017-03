Có khóa từ, xe tay ga đắt tiền vẫn "biến mất" sau 5 phút

Khoảng 20 giờ ngày 21/7, ông Trà Kim An ghé về nhà (tại đường Hùng Vương, phường Hội Thương, TP.Pleiku) để thay đồng phục cho ca trực đêm.



Ông An dựng chiếc xe SH mang BKS 81K9-3457 trên vỉa hè trước nhà, khóa xe cẩn thận. Chưa đầy 5 phút sau, chiếc xe đã không cánh mà bay dù xe có khóa từ. Ông lập tức trình báo sự việc với cơ quan Công an TP.Pleiku.

Nhận định kẻ trộm rất có thể nằm trong đường dây trộm xe tay ga liên tỉnh gây ra nhiều vụ trộm lớn trên địa bàn TP.Pleiku, lãnh đạo Công an TP.Pleiku đã điều động khoảng 60 cảnh sát chốt chặn tại các cửa ngõ ra vào TP để kiểm tra những xe rời khỏi địa bàn, đồng thời tổ chức truy bắt nóng đối tượng.

Cùng ngày, lúc 20 giờ 30 phút, trên đường đến chốt trực tại đỉnh dốc Hàm Rồng (thuộc xã Chư H’Drông, TP.Pleiku), trung tá Võ Đình Tuấn- Đội CSGT Công an TP.Pleiku phát hiện một thanh niên dắt xe tay ga loại lớn định đưa lên chiếc xe vận tải khách tuyến TP.Pleiku - TP.HCM có dấu hiệu khả nghi.

Ông Tuấn liền vượt xe lên phía trước, yêu cầu kiểm tra xe mô tô. Kẻ khả nghi vội bỏ lại chiếc xe rồi nhảy lên xe mô tô do một thanh niên khác chờ sẵn tháo chạy.

Qua kiểm tra xác minh, chiếc xe tay ga trên chính là xe của ông Trà Kim An bị mất trước đó và đã bị kẻ trộm tráo biển số xe.

Hiện Công an TP.Pleiku đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Tùy Phong (Dân trí)