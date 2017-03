Cô môi giới… cháu làm gái bán dâm

Ngày 29/10, cơ quan CSĐT Công an huyện Dĩ An (Bình Dương) cho biết: Đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Lệ Đồng (38 tuổi, quê quán: khóm 3, phường 2, thị xã Bạc Liêu, Bạc Liêu) và Võ Thị Bé Tư (tức "Linh", 18 tuổi, quê quán: ấp Trung Phú 2, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, An Giang) về hành vi môi giới mại dâm xảy ra tại khách sạn Ngọc Phát (ấp Tân An, xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An).

Trước đó, vào lúc 16h30' ngày 27/10, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Dĩ An tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn trên. Tại đây, lực lượng Công an bắt quả tang hai cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm trong phòng 18, 19 của khách sạn. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận: Do Đồng và Tư dẫn dắt cho "khách làng chơi" và "gái bán hoa" thực hiện hành vi mua bán dâm. Tại cơ quan điều tra, Đồng khai nhận hành vi như trên.

Cách đây 2 tháng, Đồng thuê phòng trọ (258/9, ấp Nội Hóa 2, xã Bình An) để nuôi hai gái mại dâm là Tư và Tiền, còn Hiền là cháu ruột của thị không sống chung phòng. Mỗi lần đi khách, Đồng thỏa thuận sẽ lấy "tiền bo" từ 200 - 300.000đ/lần, nếu có nhu cầu ngủ qua đêm giá là 500.000đ/đêm. Với số tiền kiếm được, Đồng trả Tư mỗi tháng 5 triệu đồng. Đối với Tiền ăn chia nửa số tiền bán dâm, còn Hiền là cháu nên thị không lấy tiền môi giới bán dâm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Dĩ An tiếp tục điều tra làm rõ.





Theo Đức Mừng (CAND)