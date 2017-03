Có năm tiền án vẫn điều hành đường dây heroin

(PL)- Ngày 1-12, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) - Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã bắt tạm giam Tạ Văn Thường (49 tuổi, trú phường Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An) cùng hai đồng phạm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.



Heroin được cơ quan chức năng bắt được trong một vụ án. Hình minh họa Trước đó, chiều 21-11, Phòng PC47 - Công an tỉnh Nghệ An đã khám phá thành công chuyên án, bắt giữ Hoàng Thị Vinh (trú TP Vinh) và Nguyễn Thị Lâm (quê huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) có hành vi tàng trữ, mua bán trái phái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là một bánh heroin (330 g). Lâm và Vinh đều khai bánh heroin trên nhận từ Thường để đưa đi phân phối thì bị bắt giữ. Phòng PC47 - Công an tỉnh Nghệ An mở rộng điều tra, đường dây ma túy từ vùng biên Việt-Lào về TP Vinh do Thường thiết lập, cầm đầu, tuyển phụ nữ đóng vai đi nhặt rác, bán hàng rong… để bán lẻ ma túy. Vinh và Lâm chỉ là hai mắt xích trong đường dây ma túy lớn trên. Lâm từng có một tiền án liên quan đến ma túy, có kinh nghiệm tiếp cận con nghiện và bán lẻ heroin. Còn Thường có tới năm tiền án, trong đó có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đ.LAM