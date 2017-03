‘Cò’ nhiễm HIV đâm bút vào công an trước BV Da liễu

Theo đó, khi tổ công tác tuần tra, xử lý những đối tượng “cò” mồi trước cổng BV Da liễu thì phát hiện Luận cùng một số người khác đang chèo kéo bệnh nhân, gây mất trật tự. Khi tổ công tác đuổi kịp Luận trên đường Phan Đình Toán (gần bệnh viện), yêu cầu về công an làm việc thì Luận chống đối, lớn tiếng chửi tục, đâm bút làm rách tay một công an phường.

Bị đưa về trụ sở làm việc, Luận vẫn tiếp tục lớn tiếng chửi bới, có lời lẽ xúc phạm công an.

Theo công an, Luận làm “cò” trước cổng BV Da liễu, chuyên chèo kéo khách để dẫn đến các phòng khám tư. Anh ta là một trong những “cò” gấu nhất ở đây, sẵn sàng đánh bệnh nhân nếu phản ứng hoặc bị “cò” khác giành mối. Luận từng nhiều lần bị công an xử phạt về hành vi chèo kéo khách, gây rối an ninh trật tự.

Hiện Công an phường 6 đang tạm giữ Luận để xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.