Cơ quan an ninh điều tra triệu tập người tung tin đồn cá chết hàng loạt

Ngày 12-5, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Thái Bình) đã triệu tập Bùi Đức Hải (22 tuổi, trú xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) lên làm việc. Hải là người đã đưa tin không đúng sự thật về hiện tượng cá chết ở bãi biển Cồn Vành, huyện Tiền Hải trong thời gian vừa qua.

Tại cơ quan công an, Hải khai nhận thời gian gần đây khi truy cập thông tin trên mạng Internet có đăng tin bài phản ánh hiện tượng cá biển chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân nên đã nảy ra ý định đưa tin có nội dung tương tự ở biển Cồn Vành nhằm mục đích thu hút sự quan tâm của dư luận cập nhật vào trang website Thaibinhplus.vn.



Đối tượng Hải tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an tỉnh Thái Bình)

Hải đã copy hình ảnh về cá, sứa chết hàng loạt rồi đăng bài viết có tựa đề: “Hiện tượng cá, sứa, ngao chết bất thường kéo dài nhiều ngày qua đã lan rộng trên bãi biển Cồn Vành trong khi cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân”.

Hải khai nhận ngày 7-5 xem trên Facebook của một số thành viên có hình ảnh cá, ngao, sứa chết của một số thành viên với nội dung cá, ngao, sứa chết ở Cồn Vành. Lúc đó Hải đã nảy sinh ý tưởng xây dựng một bài viết về hiện tượng này, sau một thời gian thấy thông tin này là không đúng sự thật nên đã gỡ bài xuống.

Hải cũng gửi lời xin lỗi đến bà con ngư dân của huyện Tiền Hải về hành vi của mình.

Lực lượng Công an tỉnh Thái Bình cũng đã thu giữ một điện thoại di động, một iPad, thẻ tín dụng của Bùi Đức Hải có liên quan đến hành vi vi phạm.

Căn cứ lời khai của và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra khẳng định Hải là đối tượng trực tiếp lập trang web Thaibinhplus.vn, chưa làm thủ tục đăng ký với Sở TT&TT và đăng tải bài viết phản ánh không đúng sự thật về hiện tượng cá, sứa, ngao chết ở bãi biển Cồn Vành.

Hành vi của Hải đã gây hoang mang trong dư luận, đặc biệt ở thời điểm hiện nay khi tình trạng cá chết đang diễn ra ở một số nơi và đang chờ kết quả giám định xác định nguyên nhân.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục thu thập tài liệu chứng minh hành vi vi phạm của Hải để áp dụng hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.