Cơ quan điều tra còn “né” luật sư

Hôm qua (23-7), trong buổi tọa đàm do Bộ Tư pháp tổ chức nhằm đánh giá nhu cầu xã hội, tình hình tổ chức, hoạt động của luật sư tại các địa phương, các luật sư đã “phàn nàn” về chuyện cơ quan tố tụng vẫn còn gây khó cho họ, đặc biệt ở khâu tham gia vụ án ngay từ đầu.

Cấp giấy chứng nhận: thiếu thống nhất

Theo luật sư Phan Trung Hoài (Đoàn luật sư TP.HCM), trên thực tế, thủ tục xét cấp giấy chứng nhận người bào chữa hiện vẫn chưa thống nhất. Pháp luật cũng chưa quy định rõ luật sư cần bao nhiêu loại giấy tờ cho thủ tục này. Do vậy, có nơi bắt luật sư nộp đơn yêu cầu của thân nhân bị can, giấy chứng nhận đăng ký của tổ chức hành nghề, thẻ luật sư, chứng chỉ hành nghề. Có nơi còn yêu cầu thêm thủ tục bị can xác nhận đồng ý nhờ luật sư hoặc đề nghị thân nhân giải trình làm sao biết luật sư để mời. Thậm chí có nơi còn truy hỏi về chứng từ nhận thù lao của luật sư...

Ông Nguyễn Văn Nga - Phó phòng Nghiệp vụ Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM cho biết thêm có nhiều luật sư còn gặp khó khi bị các cơ quan tố tụng yêu cầu trưng ra được giấy nhờ luật sư bào chữa có chữ ký của bị can, bị cáo đang bị tạm giam. Nhưng để có chữ ký này thì không phải dễ vì luật sư rất khó vào trại giam tiếp xúc với bị can, bị cáo.

Tương tự, luật sư Bùi Quang Nghiêm (Đoàn luật sư TP.HCM) cũng than rằng cơ quan điều tra vẫn còn tìm cách “né” luật sư. Có nơi luật sư đến liên hệ thì được trả lời miệng hoặc có giấy viết tay của nghi can từ chối luật sư. Những trường hợp này, sau đó ra tòa nghi can thường khai rằng đó là do điều tra viên gợi ý hoặc bắt viết như vậy. Còn luật sư Nguyễn Văn Trung (Đoàn luật sư TP.HCM) bức xúc: Những nỗi khổ trên, các luật sư và đoàn luật sư đã kiến nghị, góp ý rất nhiều lần mà chẳng chuyển biến được bao nhiêu!

Tham gia hỏi cung: Chỉ là hình thức?

Một luật sư kể có lần ông đến dự một buổi hỏi cung. Vừa thấy ông, cán bộ điều tra thẳng thắn bảo: “Thôi ông về đi. Hôm khác tôi sắp xếp chứ lấy lời khai có ông bây giờ khó cho chúng tôi quá”. Luật sư đành lủi thủi ra về.

Nhìn nhận, luật sư Hoài chỉ ra thêm là do thiếu sự phối hợp về thời gian giữa luật sư và cán bộ điều tra nên các buổi hỏi cung có luật sư cũng chỉ là hình thức, không chất lượng. Luật sư thường ít được thông báo trước để chuẩn bị. Mặt khác, một câu hỏi đặt ra là có buộc luật sư phải có mặt trong tất cả các buổi làm việc và ký tên trên tất cả các biên bản hỏi cung hay không? Luật quy định luật sư tham gia, ký tất cả nhưng văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an lại hướng dẫn không buộc luật sư phải có mặt tất cả buổi hỏi cung; các biên bản không cần có chữ ký của luật sư vẫn có giá trị.

Một vấn đề nữa là hiện nay, có trường hợp do có sự chứng kiến và chữ ký của luật sư trên biên bản hỏi cung bị can nên cơ quan tố tụng coi đây là bằng chứng thuyết phục để buộc tội bị can. Sau này, bị can muốn thay đổi lời khai cũng khó được chấp nhận. Điều này khiến sự có mặt của luật sư vô tình lại trở thành bằng chứng chống thân chủ.

Các luật sư đề nghị cơ quan điều tra cần thông báo nhanh, cụ thể tiến trình điều tra, thời gian và địa điểm hỏi cung cho luật sư. Ngoài ra, khi tham gia hỏi cung, ngoài việc hỏi bị can với sự đồng ý của điều tra viên, luật sư có quyền giải thích về mặt pháp lý, lưu ý bị can những vấn đề mà điều tra viên hỏi; phản đối câu hỏi mang tính chất mớm cung, bức cung... của điều tra viên.

Khó tự điều tra

Nhiều luật sư cũng góp ý về quy định cho phép luật sư sử dụng các biện pháp nhằm làm sáng tỏ các tình tiết của vụ án. Theo luật sư Nghiêm, luật có quy định nhưng rất chung chung, không cụ thể. Khác với vụ án dân sự, trong các vụ hình sự thì những chứng cứ buộc tội, gỡ tội đều do cơ quan điều tra thu thập, đánh giá. Luật sư rất ít khi tham gia tự điều tra như thám tử các nước vì chứng cứ mà luật sư thu thập, cung cấp cũng phải được xem và đánh giá bởi cơ quan điều tra mà không có sự độc lập nào.

Luật sư Hoài còn cho biết thực tiễn còn nhiều hạn chế liên quan đến việc tham gia của luật sư như luật sư không được quyền có mặt chứng kiến việc khám nghiệm hiện trường, thực nghiệm điều tra, thu giữ vật chứng, định giá hoặc bán đấu giá tài sản thu giữ trong vụ án... Như vậy, việc bào chữa của luật sư đôi lúc sẽ không đạt chất lượng cao.

Theo luật sư Hoài, tới đây, pháp luật tố tụng nên quy định mở rộng thêm quyền điều tra thu thập chứng cứ của luật sư. Trong giai đoạn điều tra, luật sư phải được thông báo việc trưng cầu, kết quả giám định (thương tật, thiệt hại tài sản, vật chứng, tài chính kế toán), được mời chứng kiến việc khám nghiệm hiện trường, thực nghiệm điều tra... Đặc biệt, phải nhìn nhận chữ ký của luật sư trên các tài liệu, biên bản điều tra có giá trị pháp lý để chứng minh tính hợp pháp của các chứng cứ mà cơ quan tố tụng thu thập.