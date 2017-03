Cơ sở Thiên Thơ được mua bán sang tay

Bắt giam bảo mẫu Lê Vy Chiều qua (6-12), Công an quận Phú Nhuận (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Lê Vy, người dùng băng keo dán miệng bé Trân dẫn đến bé ngưng thở. Bị can Lê Vy bị khởi tố về tội “vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính” theo Điều 109 Bộ luật Hình sự. TL – VT