Có thể “níu áo” người bán cá giống?

- Cá la hán được mệnh danh là loài cá mang lại sự may mắn. Năm 2005, khi những đợt cá king kamfa nhập từ Thái Lan vào Việt Nam thì con cá “thương hiệu” Việt - con kim cương phúc lộc thọ ra đời gây ra cơn sốt “cá la hán” tại Việt Nam. Lúc đó, một con cá kim cương phước lộc thọ “xuất sắc” giá đến vài ngàn USD. Được biết, hiện nay TP.HCM có đến hàng chục ngàn người nuôi và chơi cá la hán. - Nghệ nhân Huỳnh An (Tư Chảy) - một người uy tín trong nghề nuôi cá la hán tại TP.HCM cho biết nuôi cá bột la hán lớn lên tỷ lệ mọc gù chưa đến 40%. Nếu có cá la hán giống cha mẹ cực tốt như cự ly đầu cá to, châu (màu sắc), chữ (chữ Tàu) đẹp, thân cá cân đối... thì tỷ lệ cá bột ép ra đạt chất lượng cũng chỉ ở mức 40-60%; khi nuôi lớn tỷ lệ đạt chất lượng còn hơn nữa. Nếu chỉ có một trong hai con cá giống cha mẹ đẹp thì cá bột ép ra sẽ ít đạt chất lượng hơn nữa.