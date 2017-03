"Cò" vé vẫn hoành hành ở ga Hà Nội

Nhức nhối nạn "cò" vé

Ga Hà Nội mỗi ngày có hơn chục chuyến tàu đón và trả khách với lượng hành khách lên tới hơn một vạn người. Vào những dịp lễ tết hay mùa du lịch, lượng hành khách tăng đột biến. Tuy nhiên, một trong những tình trạng bức xúc nhất vẫn diễn ra tại đây chính là nạn "cò" vé. Trong số những "cò" vé, không ít “cò” vé chính là những tài xế taxi, những người hành nghề xe ôm.

Trong vai một hành khách cần đi chuyến tàu lên Lào Cai, vừa bước chân đến đầu đường Trần Hưng Đạo, đoạn giao với đường Lê Duẩn - nơi có gần chục quán trà đá vỉa hè được coi là tụ điểm của dân "cò" vé, tôi được ngay một phụ nữ mời chào: "Giờ này chuẩn bị đến ngày nghỉ 2-9, vé tàu cho các tuyến như này nhà ga hết lâu rồi nếu không đặt trước… Em đi mấy người thì để chị lấy vé cho, có cả vé giường nằm, giá chỉ lệch so với của nhà ga chưa đến 100 ngàn đồng thôi…".

Vừa nói người phụ nữ vừa rút trong túi ngực ra tới cả 5 chiếc vé. Tỏ ý chưa tin tưởng, tôi lại đi tìm "cò" vé khác phía gần cửa ga thì một loạt các đối tượng "cò" vé ngay lập tức tìm cách tiếp cận. Họ mời chào mua vé về thanh toán, mua vé đi các tỉnh giờ "cao điểm"… với giá hữu nghị. Tôi hỏi vé đi Thanh Hóa vào ngày 2-9 thì được người phụ nữ chừng 50 tuổi nhận lời và bảo chờ một chút. Một lúc sau, chị ta chạy ra từ quán trà đá và cầm một xấp vé Hà Nội - Thanh Hóa: "Em lấy đi, loại này chị chỉ ăn được 30 nghìn thôi".

Điều đáng ghi nhận là trong thời gian qua, với những nỗ lực của ngành đường sắt, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, bộ mặt ga Hà Nội đã có nhiều chuyển biến tích cực. Quảng trường ga Hà Nội phía đường Lê Duẩn đã được cải thiện một cách đáng kể, khá thông thoáng. Khu vực trông giữ xe, dừng đỗ xe sạch sẽ. Tuy nhiên, một điều khá bức xúc là sau khi nâng cấp mặt đường Lê Duẩn, hàng rào ngăn cách quảng trường ga Hà Nội với đường Lê Duẩn bị phá dỡ khiến cho tình trạng lộn xộn dễ diễn ra. Taxi, hàng rong cũng như các "cò" vé dễ lợi dụng khu vực này để hoạt động.

Bên cạnh đó, tại khu vực gần mặt ga phía đường Trần Quý Cáp, mặc dù đây là cửa ga có nhiều khách du lịch nhất là khách du lịch quốc tế đi lên các tỉnh phía Tây Bắc, nhưng ngay từ đầu đường Trần Quý Cáp, gần 20 ki ốt bán hàng từ nước giải khát, đồ ăn cho đến hàng tạp hóa lấn chiếm lòng đường nhất là vào buổi tối khiến cảnh giao thông ùn tắc thường xuyên xảy ra bởi phố Trần Quý Cáp đã nhỏ, người qua lại đông.

Cần sự phối hợp của nhiều ngành chức năng

Trước những bức xúc của người dân về vấn đề "cò" vé hoành hành cũng như việc đảm bảo mỹ quan đô thị tại khu vực ga Trần Quý Cáp, PV đã có buổi làm việc với đại diện của ga Hà Nội cùng các cơ quan chức năng liên quan. Ông Vũ Đình Rậu, Trưởng ga Hà Nội cho biết: Đối với quảng trường phía đường Lê Duẩn, ga đã có đề xuất với UBND TP Hà Nội về việc xây dựng hàng rào mềm bởi khi nâng cấp mặt đường Lê Duẩn, hàng rào cao 30cm đã bị tháo dỡ. Việc xây dựng hàng rào mềm sẽ tạo điều kiện quản lý hoạt động taxi, xe ôm, hàng rong vào phía bên trong quảng trường ga.

Còn phía mặt ga phía đường Trần Quý Cáp đã trở nên sạch sẽ hơn. Ga Hà Nội đã tiến hành tháo dỡ kho trong khuôn viên của ga và xây dựng thành một nhà chờ dành cho các khách đi chuyến Hà Nội - Lào Cai với diện tích khoảng 150m2. Dự kiến, nhà chờ này sẽ được đưa vào hoạt động trước ngày 2-9 với các khu vực bán nước giải khát, phát các tờ rơi quảng bá về du lịch Lào Cai.

Về các ki ốt bán hàng tại đường Trần Quý Cáp gây bức xúc dư luận, vào tháng 7/2009, 27 ki ốt bán hàng đã được giải tỏa. Số ki ốt còn lại, rất mong các cơ quan chức năng sẽ mạnh tay xử lý nạn bán hàng lấn chiếm lòng đường, gây lộn xộn giao thông và cản trở khách du lịch.

Về việc xử lý tình trạng "cò" vé tại ga Hà Nội, Trung tá Nguyễn Văn Huynh, Phó trưởng Công an phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm cho biết: Các đối tượng "cò" vé đã hoạt động rất lâu chủ yếu là phụ nữ, lái xe ôm và hoạt động mạnh vào các ngày lễ, Tết hay mùa du lịch, tham quan. Từ đầu năm đến nay, Công an phường Cửa Nam phối hợp với các lực lượng chức năng đã tiến hành bắt và xử phạt tới gần 30 lượt đối tượng "cò" vé. Tuy nhiên do các đối tượng này chỉ bị xử phạt hành chính, mức xử phạt thấp nên dễ tái phạm.

Nạn "cò" vé vẫn đang tồn tại tại ga Hà Nội làm ảnh hưởng không nhỏ tới quyền lợi của hành khách đi tàu, cũng như gây lộn xộn phía trước cửa ga. Vào những ngày lễ, Tết, Công an phường phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hà Nội, ga Hà Nội kiên quyết tổ chức "quét vét" "cò vé"; hằng ngày có lực lượng tự quản cắm chốt đảm bảo an ninh trật tự cho hành khách. Trung tá Nguyễn Văn Huynh rất mong muốn có giải pháp tổng thể giữa các cơ quan, ban, ngành để phối hợp giải quyết dứt điểm tình trạng này.





Theo Nguyễn Hưng (CAND)