Cố vượt đường sắt, 2 người thiệt mạng

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 25-6, tàu SE7 lưu thông theo hướng Hà Nội – Sài Gòn trên tuyến đường sắt Bắc-Nam.

Chiếc xe máy văng ra 10 m và hư hại nặng

Khi tàu đến km 272 + 100, đoạn qua địa phận xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu - Nghệ An thì tông phải xe máy do anh Nguyễn Đức Thắng (38 tuổi, trú xã Đô Thành, huyện Yên Thành - Nghệ An) điều khiển, chở phía sau một phụ nữ.

Những người có mặt tại hiện trường cho biết khi anh Thắng đang cố vượt qua đường sắt thì bị tàu lửa tông phải khiến xe và 2 nạn nhân văng xa khoảng 10 m.

Vụ tai nạn khiến anh Thắng chết tại chỗ, người phụ nữ được đưa đi cấp cứu nhưng cũng đã chết trên đường.

Theo H. An – Kh. Trình- ảnh: Đ. Bình (NLĐO)