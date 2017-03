Coi chừng dính bẫy logo ‘xe vua’

Từ đầu tháng 12-2015, giới tài xế xe tải tại TP.HCM và các tỉnh, thành truyền tai nhau về việc dán logo “lái xe an toàn” trên đầu xe có thể chở hàng quá tải mà không bị xử phạt. Ngược lại, những xe nào không dán logo trên sẽ bị CSGT hoặc thanh tra GTVT (TTGT) xử phạt. Từ thông tin trên, dân xe tải, xe khách đổ xô mua logo “lái xe an toàn” để dán trên tấm kính trước xe để làm “bùa”.

Mua sỉ logo “để an toàn”

Được biết một bộ logo nền đỏ chữ vàng với nội dung “lái xe an toàn - tính mạng con người là trên hết” dán trước và sau xe cùng miếng dán “cấm lửa” ở bình xăng được “cò” hét giá 100.000-200.000 đồng/cái. Điều đáng nói, logo này đủ kích cỡ, có nơi ghi “Ban ATGT Quốc gia” có nơi không ghi nhưng được một số người đứng bán tràn lan ngoài đường.

Theo chúng tôi tìm hiểu, logo “lái xe an toàn” được bán nhiều nhất ở các điểm dịch vụ đề can trên quốc lộ 13 (thị xã Thuận An, Bình Dương). Tại TP.HCM thì việc rao bán tập trung khu vực trước Khu chế xuất Linh Trung, trên đường Trần Đại Nghĩa (huyện Bình Chánh) đường dẫn vào đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Hiện nay, trên tuyến quốc lộ khá nhiều xe tải dán loại logo này, nhiều nhất là các xe tải nặng mang biển số các tỉnh khu vực miền Tây và miền Trung.

Theo tài xế Nguyễn Văn Hiệp (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM), thực hư không biết thế nào nhưng thông tin trên làm giới tài xế xe tải đường dài hoang mang nên đã bỏ ra vài trăm ngàn đồng mua cái logo dán lên xe cho an tâm. “Có người còn nói đã bị CSGT ở tỉnh lân cận với TP.HCM phạt 1,5 triệu đồng vì không dán logo “lái xe an toàn” khiến nhiều người lo sợ. Tôi cũng không rõ quy định hiện nay có xử phạt về việc không dán logo “lái xe an toàn” không” - ông Hiệp nói.

Logo “lái xe an toàn” còn có dòng chữ Ban An toàn giao thông Quốc gia được dán lên xe. Ảnh: ND



Một phụ nữ bán logo “lái xe an toàn” tại đường dẫn vào cao tốc TP.HCM - Trung Lương hôm 7-12. Ảnh: ND

“Phao tin nhảm để trục lợi”

Một cán bộ Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết hiện không có chủ trương, quy định nào yêu cầu tài xế phải dán logo tuyên truyền, vận động tham gia ATGT theo nội dung trên.

Ông Lê Hồng Việt, Phó Chánh TTGT Sở GTVT TP.HCM, khẳng định: “Hiện không có văn bản, quy định nào quy định tài xế phải dán logo “lái xe an toàn”, nếu không thì bị xử phạt”.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ban chỉ huy các đội CSGT An Lạc, Rạch Chiếc, Tân Túc, An Sương thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP.HCM đều xác nhận đây là một hành vi đánh vào tâm lý sợ bị phạt vạ của giới tài xế để trục lợi.

Đại tá Trần Thanh Trà, Trưởng phòng PC67, cho biết PC67 có nắm được phản ánh xe tải dán logo “lái xe an toàn” thì không bị phạt. “Không có quy định nào bắt buộc dán logo như thế nhưng chúng tôi cũng không thể cấm tài xế, lái xe tải dán logo lên xe” - Đại tá Trà nói.

Theo ông Trà, việc xử phạt vi phạm giao thông không có “vùng cấm” mà chỉ căn cứ theo hành vi vi phạm và xử phạt theo quy định hiện hành. “PC67 sẽ phối hợp công an quận, huyện ra quân tuần tra, xử lý triệt để việc này. Chúng tôi sẽ mời các cơ quan báo, đài theo dõi và tuyên truyền, nếu phát hiện đối tượng nào lợi dụng phao tin đồn nhảm để lừa đảo mua bán logo thì lập hồ sơ chuyển giao cơ quan điều tra. Nếu cán bộ, chiến sĩ CSGT nào có liên quan, chúng tôi kiên quyết xử lý tùy theo mức độ vi phạm, dứt khoát không bao che”- Đại tá Trà khẳng định.