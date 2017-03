Coi chừng giấy tờ giả

Kịp thời ngăn chặn

Sáng 30-12-2010, CAH Đông Anh phát hiện Trần Văn Tịnh, SN 1954, trú tại thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã và Vũ Thị Thanh, SN 1967, trú tại thôn Xuân Lễ, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, cùng một số đối tượng đến Văn phòng công chứng Đông Anh nộp đơn xin xác nhận hộ khẩu, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, để lập một hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho chị Nguyễn Thị Lan Hương, ở xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm. Xác minh nhanh tại UBND xã Tân Dân, CAH Đông Anh nắm được cơ quan này chưa xác nhận tình trạng hôn nhân cho Thanh. Vậy, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Thanh nộp cho Văn phòng công chứng Đông Anh có từ đâu? CAH Đông Anh đã yêu cầu Thanh, Tịnh về trụ sở cơ quan điều tra để làm rõ.



Các đối tượng Thanh, Tịnh, Thức cùng tang vật vụ án

Tại đây, cơ quan công an tiến hành kiểm tra ô tô nhãn hiệu Kia Morning (loại 4 chỗ), Tịnh sử dụng đưa Thanh đến Văn phòng công chứng Đông Anh, đã phát hiện và thu giữ một số giấy tờ xác nhận tình trạng hôn nhân viết tên Vũ Thị Thanh, đề ngày cấp 27-12-2010, có chữ ký và đóng dấu tên của người có trách nhiệm và dấu tròn của UBND xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn.

Ngoài ra, cơ quan công an còn phát hiện, thu được nhiều giấy tờ, đơn xin xác nhận nhân khẩu, trong đó có đơn chưa ghi nội dung, nhưng có chữ ký và con dấu của người có trách nhiệm và dấu tròn của CAH Sóc Sơn… CAH Đông Anh đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội giám định toàn bộ số giấy tờ thu được của Tịnh và Thanh đã rõ, hình dấu và chữ ký trên các tài liệu này là giả, tạo ra bằng phương pháp in phun màu. Không thể biện minh, Tịnh và Thanh khai đã thuê làm giấy tờ giả để làm thủ tục vay tiền của chị Nguyễn Thị Lan Hương, nhưng chưa thực hiện được thì bị phát hiện.

Đề cao cảnh giác

Giữa tháng 12-2010, Tịnh cùng một số đối tượng ở huyện Sóc Sơn bàn nhau làm trung gian để môi giới cho Thanh vay 200 triệu đồng của chị Hương, với thỏa thuận lãi suất 5.000 đồng/ 1.000.000 đồng /ngày, trong thời hạn 2 tháng. Trước khi nhận tiền, Thanh phải lập hợp đồng công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở thôn Xuân Lễ, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, đưa cho chị Hương giữ kèm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Vũ Thị Thanh, do UBND huyện Sóc Sơn cấp.

Thỏa thuận nêu rõ sau 2 tháng kể từ khi nhận tiền, Thanh không hoàn trả gốc và lãi sẽ mất đất. Trong “phi vụ” này, Thanh, Tịnh cùng một số đối tượng khác thỏa thuận nếu vay được tiền, Thanh cầm 30 triệu đồng, số còn lại chia cho Tịnh và 3 đối tượng khác sử dụng. Vì không có đủ các loại giấy tờ để lập hợp đồng công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất chuyển cho chị Hương, Thanh, Tịnh cùng đồng bọn đã thuê Đinh Công Thứ, SN 1984, chủ cơ sở in, photocopy ở đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, làm giấy tờ giả mạo UBND xã Tân Dân và CAH Sóc Sơn, hòng thực hiện ý đồ xấu.

Theo Trung tá Lê Thanh Hùng, Phó trưởng CAH Đông Anh, hành vi vi phạm pháp luật của Thanh, Tịnh, Thứ, cùng đồng bọn đã được lực lượng công an phát hiện, ngăn chặn kịp thời, không xảy ra hậu quả xấu. Vụ án cảnh báo những cá nhân, tổ chức cho vay tiền liên quan đến hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất đề cao cảnh giác, nên tìm hiểu rõ về nguồn gốc và các loại giấy tờ liên quan đến thủ tục lập hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước khi thực hiện các giao dịch.

Theo Hà Trang (ANTĐ)