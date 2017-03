Coi đi bộ là phương thức giao thông quan trọng

Tăng 1.800 cảnh sát giao thông Bộ trưởng GTVT Hồ Nghĩa Dũng cho biết Thủ tướng vừa quyết định cho phép bổ sung 1.000 cảnh sát giao thông cho Công an TP.HCM và 800 cảnh sát giao thông cho Công an Hà Nội để làm tốt khâu hướng dẫn giao thông. Đồng thời, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, góp phần giải quyết tình trạng ách tắc giao thông tại hai thành phố. Q.HOA