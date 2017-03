Cởi trần, đeo khẩu trang vào nhà dân cướp tài sản

Theo M.H (ANTĐ)



Rạng sáng 28-5, trong lúc đang ngủ cùng 2 con nhỏ, chị Quách Thị Trà Giang, SN 1989, nhà ở xã An Viên, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên, giật thót mình khi phát hiện có 3 đối tượng cởi trần trùng trục, đeo khẩu trang kín mặt đang đứng giữa nhà với hung khí lăm lăm trên tay. Sợ đến mức không nói được câu nào, chị Giang chỉ biết chứng kiến cảnh 3 đối tượng lục soát lấy đi 1,2 triệu đồng và chiếc 1 điện thoại di động.Nhận được tin báo về vụ án, CAH Tiên Lữ, Hưng Yên khẩn trương rà soát, “dựng” được chân tướng nhóm nghi can cướp tài sản là Lương Đình Tràng, SN 1992, trú ở Ngô Quyền, Tiên Lữ, Hưng Yên; Trần Văn Quân, SN 1991 và Đỗ Văn Đồng, SN 1989 đều trú ở xã An Viên, Tiên Lữ. Sau thời điểm xảy ra vụ việc tại nhà chị Giang, 3 đối tượng này đã biệt tích khỏi nơi cư trú.Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, CAH Tiên Lữ nắm được sau khi gây án, 3 đối tượng trên đã trốn ra Hà Nội, xin đi làm thuê. Sáng 1-6, được sự phối hợp của CAP Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội, tại khu vực phố Vọng, tổ công tác CAH Tiên Lữ đã bắt giữ được 2 đối tượng trong nhóm cướp. Trước đó, kẻ thứ ba đã bị CAP Phương Liệt triệu tập về làm việc.Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do nắm được được chồng chị Giang đi vắng, hai con của chị Giang còn nhỏ nên chúng lên kế hoạch cướp tài sản. Sau khi gây án, 3 đứa trốn sang Thái Bình, Hà Nam rồi về Hà Nội, xin vào làm ở một xưởng cơ khí để trốn tránh sự truy đuổi của lực lượng công an. Lương Đình Tràng là đối tượng đầu tiên sa lưới, khi y đang ngon giấc ở một cửa hàng sắt.