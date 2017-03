“Con bạc” gặp công an “rởm”

Đối tượng Dũng tại cơ quan công an cùng “đồ nghề” dùng để lừa đảo



Chiều 26-8, người nhà của các đối tượng đánh bạc bị lực lượng Công an huyện Thanh Oai bắt giữ cho biết một thanh niên tên Dũng giới thiệu công tác tại Bộ Công an đến gặp và hứa sẽ "chạy án" giúp với điều kiện "lót tay" một khoản tiền. Vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc này đã được CAH Thanh Oai khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng do tính chất ít nghiêm trọng nên các "con bạc" được tại ngoại.Ngày 24-8, người cháu họ tên P gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Thơ (SN 1965, trú tại thôn Thị Nguyên, Cao Dương, huyện Thanh Oai), giới thiệu có quen một người có khả năng lo lót, "chạy" cho các đối tượng bị khởi tố xuống còn xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc. Người này giới thiệu tên là Dũng làm ở Bộ Công an, nhà ở Hà Nội, có mối quan hệ quen biết với các lãnh đạo CAH Thanh Oai, có thể can thiệp giúp Thơ cùng các "con bạc" khác chỉ bị xử lý hành chính, sau đó người này xin số điện thoại, địa chỉ và họ tên đầy đủ của Thơ để tiện liên lạc.15h ngày 26-8, thanh niên tên Dũng liên lạc bằng số 09799..2828 với Thơ hẹn gặp và trao đổi cụ thể. Tất cả các đối tượng đánh bạc đều đến nhà Thơ ở xã Cao Dương, người tên Dũng với dáng người cao to, tóc cắt ngắn, mặc quần của lực lượng an ninh, giầy, tất, thắt lưng của lực lượng công an, cùng cử chỉ tác phong nghiêm chỉnh bước xuống từ chiếc taxi đã khiến toàn bộ các "con bạc" tin người này chính là một cán bộ công an công tác trên Bộ.Tại cuộc gặp, "cán bộ" hứa giúp "chạy án" cho các con bạc cùng với khoản "lót tay" 10 triệu đồng/người. Đối tượng này đã nhận của 9 "con bạc" số tiền 10 triệu đồng bảo đi quan hệ "đối ngoại" với lãnh đạo CAH, ngày hôm sau sẽ đến lấy nốt số tiền. 15h30 ngày 27-8, Dũng đang đếm 51 triệu đồng do các bị hại thì bị lực lượng công an bắt quả tang.Tại cơ quan công an, nhân thân đối tượng được làm rõ là Nguyễn Anh Dũng, SN 1970, ở Đầm Ấu, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, đang là lái xe tự do cho một công ty tư nhân. Do quen biết với anh P (cháu họ của Thơ) và biết được thông tin Thơ bị bắt về hành vi tổ chức đánh bạc đã nảy ý định lừa đảo. Được biết toàn bộ số quần, tất, thắt lưng, được đối tượng mua với giá 150 nghìn đồng ở trên phố Lê Duẩn từ trước.Ngày 28-8, CAH Thanh Oai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Dũng để tiếp tục điều tra.Ai là bị hại của đối tượng Dũng, liên hệ với Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAH Thanh Oai để phối hợp giải quyết.