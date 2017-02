Con bạc sòng xóc dĩa chạy tán loạn khi thấy công an

Ngày 10-2, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết PC45 và công an các huyện Mộ Đức, Nghĩa Hành và Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh này phá ba sòng xóc dĩa, bầu cua với hàng chục con bạn tham gia.



Các đối tượng đánh bạc bị bắt giữ trong một lần Công an tỉnh Quảng Ngãi truy quét. Ảnh: công an cung cấp

Theo đó, chiều 7-5, công an Mộ Đức bắt quả tang 6 người đang tổ chức đánh bạc tại nhà một người dân ở xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức.

Tại hiện trường, công an đã tạm giữ tại chiếu bạc 1 bộ xóc bầu cua, 800.000 đồng và tạm giữ trên người các đối tượng trên 17 triệu đồng.

Cùng ngày, PC 45 tiếp tục bắt quả tang ổ xóc đĩa tại xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi, bắt giữ Lê Văn Quang (phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi) cùng số tiền gần 60 triệu đồng. Môt số con bạc vùng bỏ chạy tán loạn khi công an ập vào...

Đến tối cùng ngày, Công an huyện Nghĩa Hành lập biên bản một sòng xóc bầu cua tại địa phương này, tạm giữ tiền và 10 xe máy của những người tham gia.