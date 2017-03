Con bạc từ Malaysia trở về Việt Nam để đầu thú

(PL)- Ngày 8-3, tin từ Công an huyện Tam Nông, Đồng Tháp cho biết đã tiếp nhận đối tượng Trần Thị Nhung (35 tuổi) do Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đồng Tháp bàn giao để điều tra về hành vi đánh bạc.

giữa năm 2013, Nhung tham gia đánh bạc tại huyện Tam Nông bị công an bắt quả tang rồi bị khởi tố về hành vi đánh bạc nhưng cho tại ngoại. Lợi dụng thời gian tại ngoại, Nhung bỏ trốn sang Malaysia. Sau tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Công an tỉnh Đồng Tháp vận động, thuyết phục gia đình tác động để Nhung về nước đầu thú. GIA TUỆ - SA CAO