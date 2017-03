Con bán sổ đỏ, bố bị “đầu gấu” siết nhà

Trong đơn kêu cứu gửi tới các cơ quan báo chí ngày 28-5, ông Nguyễn Văn Tiến (ở xã Liên Mạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội) nêu rõ, gia đình ông đang lâm vào cảnh đang bị uy hiếp ngày đêm. Hàng ngày đều có vài người lạ mặt đến để hết chửi rủa rồi kiểm soát sinh hoạt trong nhà.

Ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Tiến đang bị "đầu gấu" đe doạ siết

Tại ngôi nhà này, ông Tiến đang ở cùng với vợ là bà Nguyễn Thị Tân (SN 1952) cùng 2 con là Nguyễn Văn Tú (SN 1978) và chị Nguyễn Thị Lành (SN 1984). Hàng ngày, ông bà và các con vẫn đang “sống trong sợ hãi” vì lúc nào cũng có những người lạ mặt lởn vởn quanh nhà và đe dọa nhiều lần.

Đỉnh điểm là ngày 7-5 vừa qua, đã có hơn 50 người hùng hổ đến phá cửa cổng nhà vào nhà rồi không cho ông Tiến và người thân vào nhà. Gia đình ông đã phải nhờ sự can thiệp của chính quyền mới vào được nhà.

Tưởng được yên, đến 20 giờ cùng ngày, lại có khoảng 20 người đến đập cửa nhà, làm cho mọi người, đặc biệt là cháu bé đang ở cùng với ông bà hết sức sợ hãi. Chưa dừng lại, đến 14 giờ ngày 8-5, khoảng 20 người lại đến tiếp tục phá cửa cổng và cửa nhà, đe doạ sẽ cắt lưỡi.

Nhóm "đầu gấu" phá cửa để vào nhà ông Nguyễn Văn Tiến

Những ngày sau đó, các đối tượng này đến, liên tục đe dọa, đứng từ ngoài ném đá, gạch, ngói… vào trong, khiến các cửa kính bị vỡ tan.

Sau nhiều lần đến uy hiếp, ngày 13-5, một người tên là Nguyễn Thị H. tiếp tục đưa nhóm đối tượng xã hội trên đến xông vào cắt khóa, đẩy tài sản của gia đình ông Tiến ra đường. Người nhà ông Tiến gọi điện cầu cứu công an, song khi lực lượng 113 Công an huyện Từ Liêm xuất hiện thì các đối tượng đã rút đi hết.

Đến chiều 28-5, ông Tiến vẫn run lẩy bẩy lên xã báo cáo là các đối tượng đang giở trò nấu cơm ở trong nhà. Các đối tượng khá bặm trợn, toàn “đầu gấu” nên gia đình ông Tiến không có cách nào chống lại ngoài việc báo cáo chính quyền xã.

Trao đổi với PV, ông Lê Mạnh Thiết - Chủ tịch UBND xã Liên Mạc - cho biết, việc tranh chấp đất đai, nhà cửa của ông Tiến xảy ra từ năm 2011. Đỉnh điểm là ngày 7-5, khi có khoảng 50 người đến đòi nhà ông Tiến, UBND xã đã phải điều động 100% lực lượng công an, tự quản, tự vệ… đến để giữ trật tự và mời cả 2 bên lên xã giải quyết.

Đồ đạc trong nhà bị ném ra sân

Được biết, sự việc bắt nguồn từ việc trai của ông Nguyễn Văn Tiến là Nguyễn Văn Thành (SN 1982, trú cùng nhà) cách đây gần 2 năm có đặt vấn đề mượn sổ đỏ mảnh đất ông Tiến đang ở để vay vốn làm ăn. Ngày 1-9-2010, Thành bày cách lập hợp đồng ủy quyền công chứng quyền sử dụng sổ đỏ mang tên ông bà Tiến tại thôn Yên Nội, xã Liên Mạc, huyện Từ Liêm.

Mọi việc diễn ra bình thường cho đến khi Thành cùng vợ là Nguyễn Thị Hồng Tâm (SN 1985) đưa con về nhà ngoại, nhưng sau đó bặt tăm luôn.

Sau đó, chị Nguyễn Thị H. (ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) tìm đến nhà ông Tiến nói vợ chồng anh Thành đã vỡ nợ, bỏ trốn. Chị H. cho biết, anh Thành đã chuyển nhượng toàn bộ tài sản nhà và đất của gia đình ông Tiến cho họ với giá 2,5 tỉ đồng.

Điều ông Tiến không ngờ đến là những giấy tờ sổ đỏ chuyển nhượng đều hợp lệ, đã được sang tên đổi chủ.

Ông Nguyễn Văn Khiển - Trưởng Công an xã Liên Mạc - cho biết, công an xã đã gửi báo cáo sự việc lên Công an huyện Từ Liêm.

Trả lời câu hỏi, việc tranh chấp vẫn đang giải quyết, tại sao xã lại để côn đồ vào nhà đe doạ người dân, ông Khiển cho biết, mỗi khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã xuống hiện trường thì các đối tượng đã kịp… rút đi hoặc không có mặt ở trong nhà ông Tiến. Công an xã đã lập biên bản phòng ngừa với cả 2 bên song vẫn tái phạm.

Vợ và con gái ông Tiến đang nơm nớp sống trong nỗi sợ hãi bị "đầu gấu" đe doạ

Anh Nguyễn Văn Thành và vợ sau khi vụ việc xảy ra đã đi đâu, không ai biết. Cũng theo ông Thiết, tại địa phương, cặp vợ chồng này có nhiều biểu hiện lừa đảo tín dụng của một số gia đình khác.

Cực chẳng đã, ông Tiến có đơn tố cáo gửi khắp cơ quan chức năng yêu cầu xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra truy tố con trai mình là Nguyễn Văn Thành cùng vợ và đồng bọn về hành vi chiếm đoạt tài sản. Ông cũng yêu cầu cơ quan chức năng ra quyết định ngăn chặn bà Nguyễn Thị H. thuê người đe doạ, phá hoại tài sản của gia đình.

Cũng ngay trong chiều 28-5, ông Tiến lại tiếp tục bức xúc chạy lên UBND xã Liên Mạc vì lại có mấy người vào nhà uy hiếp, lấy bếp nấu cơm khiến vợ, con và cháu của ông đang hết sức sợ hãi mà không làm gì được.