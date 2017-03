Con bị hiếp, mẹ bị đánh: Nỗi đau tột cùng

Điều đáng nói là đã ba tuần trôi qua, kể từ ngày xảy ra vụ án, nhưng nghi can vẫn ngoài vòng pháp luật…



Dư luận bức xúc



Theo lời kể của gia đình, khoảng 15h ngày 27/8, do bận công việc nên chị Vũ Thị Tuyết ở xóm 13, xã Hương Thuỷ, huyện Hương Khê đã gửi con cho Nguyễn Văn Anh (SN 1994, trú cùng xóm) trông hộ.

Đến 18h cùng ngày, khi về đến nhà chị Tuyết thấy con mình là Phạm Thị D khóc lóc kể lại anh Anh đã bế bé lên núi, làm cho bé... chảy máu. D còn bảo khi bé hét lên thì bị Anh bóp cổ. Nghe lời kể của con chị Tuyết không để ý, nhưng lúc tắm cho cháu, thấy máu me đầy vùng kín, chị mới nghĩ tới việc con bị hiếp dâm.



Theo chị Tuyết thì ngay lúc đó Nguyễn Văn Anh đã đến nhà xin lỗi, với lý do đã dằn người lên người bé D. Quá bức xúc chị Tuyết bế cháu D đến nhà Anh. Tại đây, bố của Anh là Nguyễn Văn Tuấn nói chị Tuyết vu khống, sau đó gọi điện cho người nhà đến hành hung chị tới mức phải nhập viện.



Mẹ con chị Tuyết những ngày nằm viện.



Sự việc trôi qua đã 3 tuần nhưng chiều ngày 16/9, qua điện thoại, chúng tôi được ông Nguyễn Văn Triều - cán bộ văn phòng UBND xã Hương Thuỷ xác nhận Nguyễn Văn Anh vẫn trú tại địa phương, chưa bị bắt tạm giam. Việc này đã khiến gia đình nạn nhân vô cùng hoảng sợ, bức xúc còn dư luận địa phương thì nghi ngờ về "động cơ" trước sự chậm chạp của cơ quan chức năng.



Sự chậm chạp này khiến ông Nguyễn Hữu Hường - Trưởng phòng Phòng chống tệ nạn xã hội (Sở LĐ-TB&XH) cũng phải lên tiếng. Ông Hường cho biết, sự việc xảy ra tối 27/8, nhưng mãi 12 ngày sau (8/9), khi đoàn cán bộ của Sở xuống kiểm tra vụ việc thì mới nhận được bản báo cáo viết tay của ông Lê Đình Hòa, Phó Trưởng công an (CA) xã và ông Nguyễn Văn Phú - Chủ tịch UBND xã Hương Thủy.



Điều ngạc nhiên là trong bản báo cáo viết: "Khi sự việc xảy ra, Ban cán sự xóm 13 đã trực tiếp đến gia đình anh Nguyễn Văn Tuấn kịp thời làm đầy đủ các bước ban đầu". Vậy theo điều tra của phóng viên, cái gọi là "Ban cán sự" này chỉ có duy nhất sự có mặt của xóm trưởng, còn ông Trưởng CA xã hay các CA viên đều không có mặt.



Việc này ông Lê Đình Hòa giải thích: Vào hồi 20h ngày 27/8, ông nhận được thông tin về vụ việc cháu D nhưng do nước to, ông không đến được. Ông đã điện cho ông Dũng (CA viên) thì ông Dũng cũng... đi vắng.



Ông Nguyễn Hữu Hường: Phải đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng…



Nỗi đau kép



Chúng tôi đã có mặt tại Hương Thủy, cám cảnh trước sự nghèo khổ của gia đình người nông dân miền núi này. Ngôi nhà của chị Tuyết là một túp lều tranh, vườn tược xác xơ. Vì nghèo, chồng chị Tuyết phải đi làm ăn xa, khi biết tin con bị hại, chạy về thì việc đã rồi. Chồng chị Tuyết nghẹn ngào trong nước mắt: "Tui không bảo vệ được vợ con, để cho vợ con bị hãm hiếp, bị hành hung, tôi thấy đau xót vô cùng" .



Phần chị Tuyết, sau nhiều ngày được các y bác sĩ tận tình điều trị, vết thương thân thể đã đỡ, nhưng vết thương lòng thì vẫn rỉ máu. "Đau lắm, cứ mỗi lần nhìn thấy con hoảng loạn, nhất là vào ban đêm là tôi không cầm nổi nước mắt. Mong công lý hãy đèn giời soi xét cho mẹ con tôi".



Hiện nay, Sở LĐ-TB&XH đã có công văn số 64/BCDDA kiến nghị UBND huyện Hương Khê chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật. Hy vọng công văn này sẽ ít nhiều có tác động tới cơ quan chức năng tại huyện này.

Mẹ con chị Tuyết đã xuất viện



Sau khi bị ông Nguyễn Văn Tuấn và người nhà hành hung, chị Vũ Thị Tuyết cùng con gái là cháu Phạm Thị D đã phải nhập viện. Thân thể chị Tuyết bị bầm dập nhiều chỗ, tinh thần hoảng loạn. Sau một thời gian được các bác sĩ tận tình cứu chữa, ngày 16/9 chị Tuyết đã ra viện.



Tai họa ập xuống cháu D khi cháu vừa cắp sách tới trường được 3 buổi. Các bác sĩ Bệnh viện Hương Khê cho biết: Khám hội chẩn ban đầu cho bệnh nhân D phát hiện màng trinh có vết rách ở vị trí 7h, âm đạo sưng tấy do bị cọ xát.





