Con bị xâm hại, mẹ phải lòng vòng cầu cứu

Cầu cứu trong tuyệt vọng

Cứ chờ trong vòng 20

Có dấu hiệu của tội hiếp dâm trẻ em Luật sư Hà Hải, Đoàn luật sư TP.HCM, cho biết: hành vi của người xâm hại bé Đ. đã có dấu hiệu cấu thành tội “hiếp dâm trẻ em”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 4 điều 112 của Bộ luật hình sự. Trường hợp người phạm tội chưa đủ 16 tuổi thì cũng có thể xử lý hình sự do căn cứ vào Bộ luật hình sự tại các điều 69, 70, 72, 73, 74, 75 và nghị quyết số 01/2006 NQ-HĐTP.Hiếp dâm trẻ em là tội đặc biệt nghiêm trọng, cấu thành về mặt hình thức, do đó ngay cả khi vì lý do nào đó mà người xâm hại bé Đ. chưa hoàn thành hành vi phạm tội của mình thì chỉ được xem là tình tiết giảm nhẹ mà thôi. Lẽ ra khi nhận được thông tin tố giác về vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này, công an xã phải lập tức chuyển vụ việc cho cơ quan cảnh sát điều tra để tiến hành điều tra theo thẩm quyền.

Chị T.T.K.L. (35 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM), mẹ của bé T.T.H.Đ., kể: cha bé Đ. mất vì bệnh năm 2010, hai mẹ con phải ở trong phòng trọ nhỏ, rẻ tiền. Trước đây chị làm công nhân thêu, tăng ca một tuần ba lần làm cả ngày lẫn đêm.Vài tháng trở lại đây, do không gửi được con, chị L. phải nghỉ làm, tìm việc lặt vặt kiếm tiền nuôi con. Sáng bé Đ. đi học, trưa chị đón về và khoảng 14g mỗi ngày chị ra khỏi nhà đi làm, để bé Đ. ở một mình. Trong khoảng thời gian này bé bị cháu của chủ nhà trọ xâm hại, theo lời bé kể là nhiều lần, nhiều ngày liên tiếp.Trưa 1-12, sau khi đón bé Đ. từ trường về, chị L. thấy bé nhăn nhó chạy ngay vào nhà vệ sinh ngồi ngâm mình trong chậu nước. Thấy lạ, chị L. kiểm tra thì phát hiện phần kín của bé bị sưng lớn, thâm tím, có mùi hôi thối. Lúc này chị mới nhớ lại vài ngày trước thấy bé đứng ngồi không thoải mái, cứ khom khom lưng, nhắc bé thì bé nói: “Con đau lắm, rát lắm, không ngồi được đâu!”. “Tôi cũng vô tâm, không hỏi kỹ, bây giờ mới biết cứ lúc tôi đi vắng là con bé bị người ta làm bậy” - chị L. cúi mặt nói nhỏ.Ngày 2-12, bé Đ. được một người hàng xóm tốt bụng đưa đi khám, có mẹ đi cùng nhưng tới năm bệnh viện, các bác sĩ kiểm tra cho cháu xong đều yêu cầu phải về cơ quan công an trình báo, xin giấy đi giám định, chứ bé có dấu hiệu bị xâm hại, không thể khám chữa bình thường được. “Các bác sĩ nhìn qua là xót xa, có người rơi nước mắt, cho con bé hộp sữa rồi chỉ về công an xin giấy” - chị L. kể trong nước mắt.Tới Bệnh viện Từ Dũ là bệnh viện thứ sáu, sau khi năn nỉ “xin các bác sĩ thương tình giúp đỡ cháu”, bác sĩ đã khám chữa cho bé bệnh viêm âm hộ và viết giấy hướng dẫn về công an địa phương xin giấy đi giám định và điều trị tiếp theo.Ngày 3-12, chị L. đưa con tới Công an xã Đông Thạnh trình báo vụ việc, xin giấy đi giám định.Ngay sau khi trình báo, Công an xã Đông Thạnh đã lập hồ sơ, ghi lời khai của cháu bé trước sự chứng kiến của chị. Cùng thời gian, công an xã cũng mời đối tượng bị tố cáo xâm hại cháu Đ. cùng gia đình tới để ghi lời khai. Những tưởng mọi chuyện sẽ dễ dàng, nhưng...Theo lời chị L. và một số người đi chung lên công an xã trình báo, sau khi ghi lời khai của hai bên, Công an xã Đông Thạnh hẹn qua đầu tuần sẽ chuyển hồ sơ, sau đó sẽ cấp giấy đi giám định theo yêu cầu.Tuy nhiên sau đó công an xã lại cho rằng đây chỉ là vụ dâm ô đối với trẻ em, đề nghị hai gia đình về thương lượng với nhau. Chị L. kể có người còn khuyên chị “qua nhà kia người ta đền bù cho rồi tự đưa con đi khám, cứ nói là nó bị té, đừng nói bị hiếp dâm thì người ta khám cho thôi”. Khi chị L. bức xúc, có la lớn yêu cầu công an xã cấp giấy để con chị được đi khám, chữa bệnh, vì nếu con chị không được cứu chữa có thể sẽ chết vì viêm nhiễm thì công an xã chỉ lên gặp ông Chiến, đội phó đội điều tra tổng hợp công an huyện.Tới công an huyện, chị L. cũng bị từ chối, gửi đơn tố cáo cũng không được nhận. Chị L. nói trong ba ngày 4, 5 và 6-12, chị cùng những người hàng xóm liên tục phải đưa bé Đ. đi từ xã lên huyện, từ huyện về xã để xin giấy giám định, lần nào cũng bị từ chối, chỉ qua chỉ lại và được khuyên nên về thương lượng.ngày(?!)Sáng 7-12, một lần nữa chị L. trở lại công an xã để đề nghị nơi đây trả lời chính thức có cấp giấy hay không thì thiếu tá Huỳnh Thanh Thụy, trưởng công an xã, nói đã chuyển toàn bộ hồ sơ lên công an huyện, đề nghị liên hệ với công an huyện để được trả lời. Chị L. lại tiếp tục trở lại công an huyện và gặp ông Chiến. Sau khi chị L. trình bày xong, ông Chiến hỏi: “Giờ vô đây làm chi? Công an đâu có cấp giấy gì đi khám. Gia đình tự đưa bé đi khám bệnh đi”. Chị L. bức xúc: “Em đã đưa cháu đi khám rồi, nhưng bệnh viện hướng dẫn về xin giấy của công an để đi khám, giờ con em đã bị viêm, hôi thối như thế mà các anh không cho giấy thì chắc con em chết”.Nghe vậy, ông Chiến nói: “Phải chờ trong vòng 20 ngày mới có thể trả lời, nhưng chúng tôi sẽ giải quyết sớm nhất. Chúng tôi cũng chỉ là người tham mưu, còn quyết định có cấp giấy giám định hay không phải do phó thủ trưởng cơ quan điều tra quyết, tôi không biết có cấp giấy hay không. Không phải cái nào cũng phải theo ý gia đình”.Chiều 7-12, thượng tá Nguyễn Văn Thuyền - trưởng Công an, thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hóc Môn - cho biết: “Tôi có nghe Công an xã Đông Thạnh báo cáo vụ dâm ô trẻ em, hình như vào ngày 4-12 và đã chỉ đạo phó thủ trưởng cơ quan điều tra theo dõi, chỉ đạo”. Mặc dù theo lời kể của bé Đ. thì bé đã bị hiếp dâm, nhưng theo ông Thuyền, Công an xã Đông Thạnh báo cáo bé T.T.H.Đ. bị xâm hại bằng tay, người xâm hại là một học sinh chưa đủ 16 tuổi, chưa phải chịu trách nhiệm hình sự nên đã không cho bé Đ. đi giám định.Cùng lúc đó, thượng tá Lâm Văn Minh - phó thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an huyện Hóc Môn - cho biết ông mới nhận hồ sơ lúc 10g30 và đã giao hồ sơ cho công an xã xử phạt hành chính. Tuy nhiên, do chị L. có yêu cầu đưa con đi giám định nên ông đã ký quyết định ngay.Trao đổi với chúng tôi về việc vì sao vụ việc xảy ra tới năm ngày cơ quan điều tra mới cấp quyết định trưng cầu giám định, liệu kết quả giám định có phản ánh chính xác hay không, thượng tá Minh nói: “Về hành vi giao cấu hoặc hiếp dâm thì cần giám định ngay vì khi đó còn tinh dịch, tinh trùng, để tới năm ngày thì sẽ không còn nữa. Tuy nhiên vẫn có thể xác định được dấu vết tổn thương do vật gì gây ra”.Với câu hỏi vì sao gia đình bé Đ. tố cáo đối tượng có hành vi hiếp dâm, công an lại xác định là dâm ô và chậm ra quyết định trưng cầu giám định, thượng tá Minh trả lời: “Chuyện để chậm tới năm ngày có thể là do công an xã chuyển chậm hoặc cần làm rõ gì đó thì tôi chưa rõ, sẽ cho kiểm tra lại. Nếu có sai sót gì thì sẽ xử lý”.Ngày 8-12, bé Đ. đã được mẹ đưa đi khám tại Trung tâm Giám định pháp y TP.HCM, kết quả chính thức phải chờ thông báo của Công an huyện Hóc Môn. Tuy nhiên theo lời của chị L., bác sĩ đã hỏi gia đình: “Bé Đ. bị rách màng trinh thì có đi vá lại không, nếu đi thì trong vòng bảy ngày tới Công an huyện Hóc Môn xin kết quả rồi đưa cháu đi chữa cho sớm”.Theo GIA MINH (TTO)