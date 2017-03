Con chết ngạt, mẹ hôn mê vì một căn bệnh hiếm gặp

Khoảng 10h45 phút ngày 25/4/2009, nhà hộ sinh tư nhân Bảy Thuần (đường 30/4, phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) tiếp nhận và khám thai cho sản phụ Nguyễn Thị Bích Thủy (SN 1976, ngụ khu vực 11, phường Hưng Phú, quận Cái Răng) sinh con thứ 3, thai có dấu hiệu chuyển dạ sinh.

Khoảng 12h25 phút, sản phụ Bích Thủy được khám lại lần 2. Y sĩ sản khoa Trần Xuân Diệu, người trực tiếp khám cho chị Thủy thấy cổ tử cung mởi mở khoảng 1cm, có dịch màu hồng và kê đơn cho 2 viên kháng sinh amocxilin 500mg uống để đề phòng nhiễm trùng.

Đến 16h chiều cùng ngày, chị Bích Thủy bất ngờ ngã vật trên giường chờ trước sảnh phòng sinh. Y sĩ Diệu phát hiện sản phụ có triệu chứng khó thở, mạch bằng không, huyết áp không đo được. Các bác sĩ, y tá, nhân viên của nhà hộ sinh vội tiến hành cấp cứu tại chỗ để hồi sức và chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Khoảng 15 phút sau, tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, các bác sĩ tiến hành cấp cứu, siêu âm, phát hiện thai nhi bị suy, sau đó tim thai ngưng đập. Các bác sĩ hội chẩn và nghi sản phụ bị “thuyên tắc phổi do dịch ối có biến chứng”. Sau khi mổ lấy thai, thai nhi đã chết ngạt, sản phụ bị hôn mê và được đưa tới khoa hồi sức tích cực. Tại đây, các bác sĩ tận tình chăm sóc cứu sống chị Thủy, nhưng để lại di chứng do thiếu ôxy lên não.

Sau sự cố trên, gia đình cho rằng lỗi thuộc về nhà hộ sinh. Anh Dương Văn Đăng Khoa, chồng của sản phụ, sau đó đã nhiều lần đến trước nhà hộ sinh Bảy Thuần la lối, hù dọa, đòi “san bằng cơ sở này”.

Để tìm hiểu sự việc, PV đã gặp Công an phường An Lạc. Tại đây Trung tá Nguyễn Văn Đắng - Trưởng Công an phường An Lạc - cho biết, có nhận được đơn của cơ sở hộ sinh Bảy Thuần về hành vi của anh Khoa và yêu cầu được bảo vệ.

Công an phường An Lạc cũng đã có mời 2 bên và những người có mặt lúc xảy ra sự cố đến làm rõ vụ việc. Chị Nguyễn Ánh Thu, một sản phụ đến chờ khám thai hôm chị Thủy gặp nạn cho biết: “Chị Thuỷ đang ngồi chờ sinh ở ngoài sảnh như những sản phụ khác trong trạng thái bình thường thì đột nhiên ngất xỉu”. Anh Khoa sau này cũng thừa nhận với công an phường là do vợ con lâm vào hoàn cảnh như thế nên bức xúc, nóng nảy dẫn tới những lời lẽ và hành động quá khích.

Ông Đắng cũng cho biết thêm, đại diện cơ sở hộ sinh Bảy Thuần thấy hoàn cảnh gia đình sản phụ gặp nhiều khó khăn nên ngỏ ý hỗ trợ một phần kinh phí nằm viện, mặc dù không phải cơ sở gây ra sự cố. Tuy nhiên gia đình không đồng ý với thiện chí của nhà hộ sinh. Hai bên không đi tới được thỏa thuận cuối cùng nên quyết định nhờ tòa án làm rõ sự thật.

Công an phường đã làm hồ sơ chuyển lên Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều nhưng Tòa không tiếp nhận với lý do hai bên không ai làm đơn khiếu kiện. Ông Nguyễn Văn Đắng cho biết sau đó đã liên hệ yêu cầu gia đình anh Khoa để làm đơn nhưng anh không làm.

Ngày 6/7, trao đổi với PV, bác sĩ Nguyễn Văn Yên - Trưởng Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ - cho biết, kết luận hội chẩn nghi chị Thủy bị bệnh “thuyên tắc phổi do dịch ối có biến chứng”.

Theo tài liệu mà chúng tôi tìm được, “thuyên tắc phổi do nước ối” là một nguyên nhân gây đột tử cho sản phụ trong chuyển dạ, phương pháp dự phòng duy nhất là tránh sinh đẻ. Đây là một loại bệnh có tần suất rất hiếm gặp nhưng vẫn xảy ra với xác suất 1/100.000 người, là trường hợp tử vong gây đau đớn cho gia đình sản phụ và là cả một hàm oan cho cơ sở hộ sinh.

Về trường hợp của chị Thủy, rất cần một kết luận chính xác, rõ ràng của cơ quan chức năng để tránh cho đôi bên những mâu thuẫn, kiện tụng không cần thiết, khi đứa trẻ đã mất, sản phụ cũng đã lâm vào cảnh tật bệnh, cần được chuyên tâm chăm sóc, cứu chữa.