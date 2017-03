Con chủ tiệm vàng cầm đầu băng cướp

Chuyên án phá băng cướp chuyên cướp tiền bán cá do Công an tỉnh An Giang phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM vừa kết thúc. Có 11 người bị khởi tố, bắt giam. Cầm đầu băng cướp là Trịnh Văn Nhơn và Trần Thanh Hùng.

Đầu năm 2007, tỉnh An Giang rộ lên nhiều vụ cướp giật táo bạo. Hầu hết các nạn nhân là chủ bè cá hoặc đại lý thu mua cá basa, cá tra đem hàng bán cho công ty xuất khẩu thủy sản. Biết các nạn nhân vừa nhận từ vài trăm triệu đồng đến bạc tỷ, bọn cướp rình rập trước các công ty xuất khẩu thủy sản chờ “con mồi” rồi kè theo đến đường vắng ra tay cướp tiền. Riêng tháng 3-2007 xảy ra dồn dập ba vụ cướp ngay trước cổng Công ty Đông lạnh Nam Việt (phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên) với tổng số tiền bị cướp hơn một tỷ đồng. Công an tỉnh An Giang đã xác lập chuyên án, khoanh vùng đối tượng nghi vấn. Ngày 13-6, vợ chồng chị Lê Thị Mỹ Thu vừa nhận 300 triệu đồng, trên đường về đến Thốt Nốt (Cần Thơ) thì bị hai thanh niên đi xe phân khối lớn áp sát, giật bọc tiền. Chị Thu tri hô, người đi đường hỗ trợ trinh sát bắt được Huỳnh Văn Ni và Phan Minh Luân. Ni và Luân khai cùng ngụ tại quận 6, TP.HCM, xuống An Giang gây án theo lệnh của đàn anh là Trần Thanh Hùng (tự Dũng bay, 30 tuổi, ngụ xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh). Trinh sát đã lần ra Trịnh Văn Nhơn ở phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên. Nhơn là thợ bạc chuyên gia công nữ trang cho tiệm vàng của gia đình, đam mê cờ bạc dẫn đến nợ nần, đang tìm cách gỡ nợ thì gặp Lê Thanh Hảo (nhân viên Công ty Đông lạnh Nam Việt). Hảo gợi ý cho Nhơn cướp tiền bán cá. Nhơn lên TP.HCM tìm gặp Hùng bàn bạc tổ chức cướp tiền. Theo kế hoạch, Hảo bên trong bắn tin ra ngoài về thời gian, người đến nhận tiền, số tiền bao nhiêu. Khi được chỉ điểm, Hùng phân công đàn em ra tay. Theo thỏa thuận, tiền cướp được Hùng chia đôi cho Nhơn và Hảo. Nhơn và Hảo đem nướng sạch vào đá gà hoặc sòng bạc ở gò Tà Mâu (Campuchia). Trong thời gian thực hiện chuyên án, Công an tỉnh An Giang đã khám phá hai băng cướp gồm 30 người chuyên giật dây chuyền, túi xách dọc tuyến đường Chợ Mới. Hai băng cướp này đã gây ra 46 vụ cướp giật tổng cộng hơn 30 cây vàng. NGUYỄN DŨNG