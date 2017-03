Cơn “cuồng phong” giá đất

Nền đất, căn hộ giá tăng từng ngày

50 triệu đồng/m2 cho một vị trí đẹp ở dự án khu 174 ha Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 (TP.HCM). Đó là nội dung tư vấn về mua đất sinh lời của Công ty Địa ốc Tân Đại Lợi (đường Trần Não, quận 2) báo cho khách hàng sáng 21-10. Mức giá này so với đầu năm đã tăng gần... 150%. Còn so với cách đây một năm, giá đã tăng gần 300%. Nếu bình tĩnh sẽ thấy mức giá này quá “điên”, trong khi hạ tầng toàn khu Thạnh Mỹ Lợi đến nay còn ngổn ngang, thậm chí có dự án cỏ mọc um tùm. Không những dự án này mà ở khu khác như dự án 154 ha Bình Trưng Đông, Khang An, Gia Hòa (quận 9)... giá đất nền đã tăng chóng mặt. Như giá đất nền của dự án Bắc Rạch Chiếc, hiện tại chủ đầu tư mới cho xe ủi đất làm phẳng nền nhưng giá đã rao 12-15 triệu đồng/m2 (đối với đường 16) và so cách đây hai tháng đã tăng năm triệu đồng.

Ở khu Him Lam-Kênh Tẻ, quận 7 cũng vậy, giá nền đất khu tái định cư đã đội sổ 41 triệu đồng/m2 cho vị trí đường rộng 20 m, còn ở đường rộng 40 m giá vượt ngưỡng 50 triệu đồng. Giá này so với đầu năm đã tăng gấp ba lần. Vậy mà chủ đầu tư Him Lam còn làm eo, chỉ bán ra thị trường nhỏ giọt. Tương tự ở các khu dân cư khác như Tân An Huy, 6B Intreco, Làng đại học, Thái Sơn (Nhà Bè)... giá nền đất đã tăng gấp năm so với cuối năm 2006.

Có một điều lạ là nhà đất ở các khu vực quận 2, 7, 9, Bình Chánh... cứ cách tuần giá lại đội lên, thậm chí có dự án giá tăng cả triệu đồng mỗi ngày. Nhiều người cảm giác như giá tăng bất chấp quy luật. Chẳng hạn khi khu trung tâm hành chính thành phố đã được quyết định là không chuyển sang Thủ Thiêm nhưng giá đất ở quận 2 vẫn tăng. Dù rằng trước đó giới kinh doanh nhận định đất quận 2 sôi lên chính vì điều này.

Cũng giống như nền đất, căn hộ ở những khu vực trên cũng luôn nóng ran. Khu căn hộ Hoàng Anh Gia Lai ở đường Nguyễn Thị Thập, quận 7, một căn hộ vị trí không đẹp lắm, giá bán ra 18-20 triệu đồng/m2 và mức này so giá gốc đã tăng gấp đôi. Ở căn hộ Quốc Cường cũng vậy, dù mới công bố ngày 19-10 nhưng có người rao bán giá gốc cộng thêm ba triệu đồng.

Giá nền đất, căn hộ ở vùng ven không chỉ sốt mà còn có yếu tố ảo. Nhiều dự án dù hạ tầng chưa hoàn chỉnh vậy mà có nơi giá bán còn cao hơn giá nhà trong nội thành. Đơn cử như một miếng đất 100 m2 ở khu Trung Sơn, quận 8, rao trên một mạng mua bán bất động sản với giá gần 40 triệu đồng/m2. Tính ra miếng đất này có giá gần bốn tỷ đồng. Với số tiền này người bán dư mua một căn nhà mặt tiền (diện tích tương đương) ở đường Hoàng Sa, quận 1.

“Bão” nhà đất mới đang hình thành

Giải thích vì sao giá nền đất, căn hộ tại các khu vực này luôn sốt, nhiều chuyên gia nhà đất nhận định là do tác động của những công trình cầu đường lớn, như quận 2 có cầu Thủ Thiêm, dự án Metro, đại lộ Đông Tây; quận 7 có cầu Phú Mỹ, cầu Nguyễn Tri Phương; Nhà Bè có khu đô thị cảng Hiệp Phước... Nhờ hạ tầng chuyển động mạnh đã gắn kết những khu này gần trung tâm.

Bà Đỗ Thị Loan, Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, phân tích thêm như dự án Him Lam-Kênh Tẻ, bán được giá cao do chỉ cần đi qua hai cây cầu là người dân vào tới chợ Bến Thành. Theo ông Bùi Tiến Thắng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Địa ốc Sacomreal, nền đất, căn hộ ở quận 2, 7... tăng giá còn có phần của chứng khoán, nhiều nhà đầu tư sau thắng lớn đã chuyển tiền sang mua bất động sản để thủ. Ngoài ra, thời gian qua nhiều quỹ đầu tư bất động sản nước ngoài chọn các khu vực này để đổ vốn làm dự án như Capitaland, Kepland, Lucky... cũng là một tác nhân.

Ở góc độ người trong cuộc, ông Lâm Văn Chúc, Tổng Giám đốc Công ty Địa ốc Phúc Đức, cho rằng giá nhà đất ở những khu vực trên luôn sốt là do có quá ít hàng đưa ra thị trường nên sốt như vậy là đúng. Như ở quận 2 có hàng trăm dự án nhưng đến nay chỉ có khoảng 30% trong số này bung ra bán nền cho khách.

Quan sát của thị trường, giới kinh doanh bất động sản nhận định, thị trường nhà đất đang chuyển sang một cơn sốt thứ ba. Trước tiên là nhu cầu sở hữa nhà đất của người dân đang tăng mạnh. Đơn cử như ở Phú Mỹ Hưng chuẩn bị đưa gần hai ngàn căn hộ ra thị trường và điều kiện bán cũng khắt khe hơn, chỉ cho phép khách hành chuyển nhượng sau khi nhận nhà nhưng đã có 1.200 người đặt xong tiền cọc.

Mặt khác, “cơn bão” giá nhà đất mới còn có chỗ tựa lưng để mạnh lên nhanh chóng khi chứng khoán được dự báo sẽ nóng hết năm, cộng thêm đầu tư nước ngoài tiếp tục đổ mạnh vào đất. Ngoài ra yếu tố chu kỳ, như sốt đất năm năm một lần đang được nhiều chủ đầu tư hà hơi cho trở lại, sau hai đợt sốt trước, năm 1993-1994 và 2001-2002.