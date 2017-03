Con dâu ăn trộm hơn 8 cây vàng của bố mẹ chồng

Ngày 12/2, Công an huyện Bình Lục đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Trần Thị Huyền Trang, trú tại xã An Đổ, huyện Bình Lục (Hà Nam) về tội trộm cắp tài sản.

Sau khi nhận được đơn trình báo của gia đình ông Nguyễn Văn Xương, trú tại thôn Nguyễn, xã An Đổ, huyện Bình Lục (Hà Nam) ngày 3/2 bị kẻ gian vào nhà trộm khoảng hơn 8 cây vàng và gần 40 triệu đồng.





Đối tượng Trần Thị Huyền Trang



Căn cứ vào dấu vết hiện trường, cơ quan chức năng nhận định, hiện trường vụ trộm bị làm giả. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định kẻ trộm là Trần Thị Huyền Trang (24 tuổi), trú tại xã An Đổ, huyện Bình Lục. Điều bất ngờ đối tượng là con dâu của bị hại. Biết không thể chối cãi, Trang đã cúi đầu nhận tội và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Tại cơ quan Công an đối tượng đã khai nhận rõ hành vi phạm tội: Do không có tiền trả nợ, Trang đã lên kế hoạch trộm tiền của bố mẹ chồng.

Vào khoảng 9h ngày 3/2, lợi dụng lúc cả nhà sang nhà hàng xóm dự đám cưới, lúc đông khách Trang đã lẻn về nhà, tìm chỗ dấu chìa khóa của ông Xương, mở cửa phòng ngủ rồi dùng kéo cắt hòm tôn lấy đi 66 chiếc nhẫn, 1 dây chuyền vàng, 1 đôi hoa tai, 1 vàng miếng SJC và 40 triệu đồng, tổng trị giá gần 300 triệu đồng.

Sau khi lấy được số tiền và vàng trên, Trang đã đem cất giấu trong nhữn bao rơm trong bếp. Điều đáng nói, sau khi lấy đi toàn bộ số tài sản trên, Trang đã tạo hiệu trường giả của một vụ trộm cắp bằng cách mở cửa hậu, bới tung đồ đạc trong nhà rồi tiếp tục sang nhà hàng xóm cùng gia đình để che mắt bố mẹ và đánh lạc hướng cơ quan công an.

Biết được kẻ trộm không ai khác chính là con dâu của mình, ông Xương vô cùng bàng hoàng, đau xót. Thời gian gần đây, biết con nợ tiền của một số người trong làng, ông liên tục nhắc nhở nhưng không ngờ Trang lại lấy trộm tiền của gia đình.

Căn cứ vào số tài sản lấy trộm, Trang đã bị truy tố trước pháp luật

Theo VOV