Con dâu đầu độc cha mẹ chồng

Ngày 25-9, nhà bà Quang phát hiện tại giếng ăn nhà mình có mùi khó chịu như mùi thuốc sâu nên đã trình báo Công an xã Tòng Bạt. Công an đã mời Hương đến lấy lời khai. Hương khai nhận do thù cha mẹ chồng nên đã đổ thuốc sâu xuống giếng ăn của gia đình. Theo thượng tá Biểu, Hương có trình độ học vấn thấp, nghề nghiệp không ổn định, do chồng đi làm xa nên mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu thường xuyên xảy ra. Nếu qua giám định có thuốc độc trong nước giếng, cơ quan điều tra sẽ khởi tố Hương về hành vi giết người.