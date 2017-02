Con dâu trộm 100 triệu đồng của bố chồng

Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) ngày 16-2, cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý A. (30 tuổi, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) về tội trộm cắp tài sản theo quy định của pháp luật.



An được cho là có hành vi trộm cắp tài sản của bố chồng với tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng. Tuy nhiên do A. đang nuôi con nhỏ nên Công an huyện Trảng Bom đã cho gia đình bảo lãnh A. tại ngoại và tiếp tục điều tra.

Trước đó, ông N.V.C (59 tuổi, là bố chồng An) đến công an trình bào lúc 14 giờ đến 22 giờ ngày 11-2, cả gia đình ông đi đám cưới tại xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất thì bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản gồm: 4 sợ dây chuyền vàng, 1 kiềng vàng cổ, 1 cặp nhẫn cưới, 7 nhẫn vàng, 2 đôi bông tai, 5 triệu đồng và tiền trong heo đất khoảng 10 triệu. Tổng trị giá tài sản khoảng 100 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện đã làm việc với những người liên quan, N.T.V.A (30 tuổi, con dâu ông Cảnh) khai nhận ngày 11-2, không đi đám cưới mà đưa hai con nhỏ về nhà mẹ ruột ở huyện Trảng Bom. Đến 16 giờ cùng ngày trở về nhà để trộm cắp số tài sản trên.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.