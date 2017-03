Con dâu trộm gần 7 cây vàng của mẹ chồng

Ngày 8-5, Công an huyện Phù Cát ( Bình Định) đã xác định thủ phạm trộm gần 7 cây vàng trị giá gần 300 triệu đồng của bà Mai Thị Bình ( SN 1966 ở Cát Minh, Phù Cát) chính là Nguyễn Thị Lan ( SN 1992)- con dâu của bị hại.



Ngày 7-5, lợi dụng mẹ chồng có việc đi Vũng Tàu, Lan cạy cửa vào buồng bà Bình, rồi đào dưới chân giường lên số vàng trên. Sau khi đem giấu, Lan đến Công an xã Cát Minh báo là bị kẻ gian lấy trộm.



Sau khi khám nghiệm hiện trường, Công an huyện Phù Cát nhanh chóng xác định Nguyễn Thị Lan là thủ phạm của vụ trộm trên.





Theo ANTĐ