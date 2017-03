Côn đồ bắn trinh sát bằng súng tự chế

Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hình sự Trần Thanh Thuận và chín thanh niên khác để làm rõ về hành vi sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản của người khác.





Trần Thanh Thuận và mớ hung khí bị công an thu giữ. Ảnh: HA

Khuya 17-3, trinh sát hình sự Công an TP Mỹ Tho tuần tra trên đường Nguyễn Thị Thập thì phát hiện hai thanh niên mang theo mã tấu nên ra tín hiệu dừng xe. Bị dừng xe, một thanh niên liền đưa khẩu súng tự chế hướng về phía trinh sát nổ hai phát. Tuy nhiên, súng tự chế chỉ gây tiếng nổ chứ không sát thương. Bị bắt, hai thanh niên khai nhận: Trước đó, theo yêu cầu của Thuận, cả nhóm khoảng 15 người mang hung khí đi chém ba người ở xã Trung An nhưng không chém được người nên quay về. Trên đường về, cả nhóm gặp hai thanh niên chạy xe máy ngược chiều nên bắn. Nghe tiếng nổ, hai thanh niên hoảng sợ bỏ xe nhảy xuống sông trốn. Thế là cả nhóm dùng hung khí chém xe của hai thanh niên này rồi bỏ đi. Đến rạng sáng 18-3, công an đã bắt 10 người, thu giữ ba súng tự chế, nhiều viên đạn bi, bốn cây mã tấu, dao…

HOÀNG ANH